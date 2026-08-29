Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca

Estados Unidos avanza en la exploración espacial. Este domingo 30 de agosto, sobre las 7:26 a.m. hora del este, la NASA, desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, llevará a cabo el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, el cual permitirá a los científicos el estudio más profundo de las galaxias y cómo ha evolucionado el cosmos. Sobre este tema de NTN24 conversó con la ingeniera espacial del Nancy Grace Roman Space, Begoña Vila, quien entregó detalles de este nuevo telescopio.