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Martes, 28 de julio de 2026
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Venezuela

Así avanzan las manifestaciones en Venezuela en conmemoración a las elecciones del 28 de julio de 2024: exigen la salida del régimen

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Manifestaciones en Venezuela conmemorando las elecciones del 28 de julio
Manifestaciones en Venezuela conmemorando las elecciones del 28 de julio
Edmundo González Urrutia reafirmó este martes su compromiso con el cambio político en Venezuela, al cumplirse dos años de las elecciones del 28 de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar documentos electorales que confirmaran su triunfo.

Tras dos años de las elecciones del 28 de julio de 2024, Venezuela vive una nueva jornada de movilizaciones.

"Hoy salimos con nuestras propias manos, recordando la hazaña histórica del 28J. Dos años después, la convicción de cambio sigue intacta y movilizada en cada rincón. La libertad no es una espera: es organización, liderazgo y presencia ciudadana", indicó Vente Venezuela en su cuenta de X.

Cientos de venezolanos conmemoran el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia pese a que Nicolás Maduro se proclamara vencedor de los comicios sin presentar documentos electorales que confirmaran su triunfo.

A través de un comunicado, Edmundo González Urrutia reafirmó este martes su compromiso con el cambio político en Venezuela, al cumplirse dos años de las elecciones del 28 de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar documentos electorales que confirmaran su triunfo.

“Mi compromiso es seguir dedicando todas mis fuerzas a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática”, expresó.

Aseguró que esa voluntad “permanece madura, encuentra su camino y termina transformando la historia. Ningún país vuelve a ser el mismo cuando ciudadanos descubren que también son responsables de su destino”.

El régimen de Delcy Rodríguez y un grupo de exparlamentarios de la Asamblea Nacional en el período 2015-2020 anunciaron a mediados de julio un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia", que inicia el 1 de agosto.

El representante del régimen será Jorge Rodríguez, mientras que la Asamblea Legítima de 2015 estará encabezada por la jefa del grupo de exparlamentarios, Dinorah Figuera.

María Corina Machado aclaró que no participará en esta iniciativa, pero que tampoco la obstaculizará.

Machado permanece en el exilio desde diciembre, aunque ha prometido diversas veces que pronto regresará al país.

Cabe recordar, además, que este martes 28 de julio se cumplen dos años del fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro y que desconoció el triunfo de Edmundo González.

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