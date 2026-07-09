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Jueves, 09 de julio de 2026
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René Higuita

Confiscan una casa del icónico portero René Higuita por presunto vínculo con Pablo Escobar

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
René Higuita, exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia - Foto de EFE
René Higuita, exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia - Foto de EFE
La investigación determinó que la casa había sido adquirida previamente por un testaferro de los hermanos William y Gerardo Moncada, miembros del cartel de Medellín asesinados en 1992 dentro de una cárcel por órdenes del mismo Escobar.

Un juzgado en Colombia ordenó el embargo de una casa del legendario exportero de la selección de fútbol René Higuita, al determinar que la propiedad fue adquirida con dinero del cartel de Pablo Escobar antes de pasar a manos del jugador en 1992.

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"El loco" Higuita, conocido mundialmente por sus excéntricas acrobacias y arriesgadas salidas, está en el centro de una investigación que la fiscalía inició hace doce años para establecer el origen de una casa que compró en un barrio lujoso de Medellín (noroeste), la ciudad donde nació.

A través de "maniobras" y firmas falsas, dijo el jueves la fiscalía, se pretendió "encubrir la procedencia" de la propiedad, sujeta a "sucesivas transferencias (...) para quedar finalmente a nombre del exfutbolista" un año antes de que fuera abatido Escobar, el barón de la cocaína y líder del sanguinario cartel de Medellín.

La investigación determinó que la casa había sido adquirida previamente por un testaferro de los hermanos William y Gerardo Moncada, miembros del cartel de Medellín asesinados en 1992 dentro de una cárcel por órdenes del mismo Escobar.

"Es pura y mera coincidencia", dijo Higuita el jueves en entrevista con Blu Radio. Aseguró que se considera una "víctima de estos acontecimientos", que desconocía la procedencia del bien y apeló la decisión de la justicia.

El portero, que dijo haberla comprado con sus ahorros, podrá conservar la propiedad hasta que se resuelva su apelación.

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"En esa época de los noventa no había la tecnología que hoy hay, que se mete uno en internet y puede usted mirar qué procedencia tiene la casa", agregó el exjugador del Atlético Nacional de Medellín y el Real Valladolid, hoy entrenador de arqueros.

Alegre y de característico cabello rizado, Higuita se hizo famoso mundialmente por el "escorpión", una atajada acrobática con los pies suspendidos en el aire, que exhibió por primera vez en un amistoso de Colombia contra Inglaterra en 1995.

También es recordado por escándalos de consumo de drogas y su detención en 1993 tras visitar a Pablo Escobar en la cárcel. Fue investigado tras mediar la liberación de la hija de un narcotraficante, secuestrada por el capo, una gestión por la que recibió un pago prohibido por la ley. Luego fue exonerado.

"Desde ahí me apodaron como el amigo de Pablo Escobar y no sabe la cantidad de problemas que me ha traído", dijo.

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