Se confirmó lo que se temía: Jhon Córdoba se pierde lo que resta del Mundial con Colombia tras la lesión que sufrió ante Ghana

La selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo tras derrotar 1-0 a Ghana, pero pierde a uno de sus jugadores para esta instancia, se trata de Jhon Córdoba, quien pidió cambio al comienzo del partido.

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El delantero al servicio del Krasnodar ruso pidió el cambio apenas a los 8 minutos de iniciado el compromiso cuando sintió un problema en el abductor, su reemplazo fue Luis Javier Suárez y se estaba a la espera de la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la información entregada por Win Sports, al futbolista se le practicó una resonancia magnética y se confirmó que no estará en lo que resta del certamen, a falta de un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol que confirme la gravedad de la lesión y el tiempo estimado para la recuperación.

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La baja de Córdoba representa un golpe fuerte para el técnico Néstor Lorenzo, especialmente pensando en el partido de octavos de final ante Suiza, pues el delantero se había ganado la confianza del ‘profe’ y se había adueñado de la titular.

Con una defensa impenetrable y un dinámico ataque que ya no depende de James Rodríguez, Colombia está cargando de razones a su afición para ilusionarse con su mejor recorrido en un Mundial.

El equipo de Néstor Lorenzo fue el último en subirse a los octavos de final la noche del viernes con un sólido triunfo 1-0 ante Ghana en Kansas City.

La definición ante el arco es la única asignatura pendiente de un combinado que empieza a meterse en la conversación de los candidatos al título.

Colombia preferiría mantenerse fuera del radar de favoritos pero se está mostrando como uno de los equipos más fiables del campeonato.