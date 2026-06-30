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Martes, 30 de junio de 2026
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Fenómeno de El Niño

Revelan alarmantes cifras y afectaciones que podría traer consigo el fenómeno de El Niño en Colombia

junio 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Fenómeno de El Niño en Colombia
Foto: Fenómeno de El Niño en Colombia
Las proyecciones del IDEAM prevén una mayor recurrencia de días secos y precipitaciones por debajo de los niveles habituales.

El más reciente análisis técnico del Gobierno Nacional en Colombia reveló que la probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño pasó del 62% al 82% para el trimestre que finaliza en julio de 2026.

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Se trata de un escenario que ha traído consigo no solo mayores temperaturas y más días secos, sino un incremento del riesgo de incendios forestales en diferentes regiones.

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El aumento en la probabilidad de que se instaure el fenómeno de El Niño en el territorio nacional, a su vez, ha encendido las alertas sobre sus posibles afectaciones en varios sectores como el transporte de carga y la infraestructura logística.

Según un estudio del Centro de Pensamiento Económico ANIF, el transporte de carretera pasó de representar el 63% al 80% de las toneladas movilizadas en Colombia entre 2016 y 2024.

Mientras tanto, las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) prevén una mayor recurrencia de días secos y precipitaciones por debajo de los niveles habituales en amplias zonas de las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

Asimismo, la entidad estima que las temperaturas se mantendrán por encima de los promedios históricos, especialmente en las regiones Caribe, Insular, Orinoquía y en los valles interandinos.

Este panorama, cabe resaltar, podría incrementar la presión sobre corredores viales estratégicos para la movilización de mercancías, según varios informes divulgados en la industria.

Los incendios forestales pueden generar cierres preventivos o temporales de vías, mientras que las altas temperaturas podrían afectar la operación logística, aumentar los tiempos de desplazamiento y generar mayores costos para las empresas que dependen del transporte terrestre para abastecer sus operaciones.

Para compañías vinculadas a la logística, el almacenamiento y la distribución de materiales, estos riesgos hacen cada vez más importante la planeación y la capacidad de anticipación.

"Las empresas están entendiendo que los eventos climáticos extremos ya no son riesgos aislados, sino factores que pueden impactar directamente la continuidad de sus operaciones", considera Nicoll Monguí, coordinadora comercial y despachos de Central de Maderas, citada en los informes.

Anticiparse a posibles interrupciones en el transporte y fortalecer la capacidad logística será clave para reducir afectaciones para la industria durante los próximos meses, según Monguí.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por su parte, aseguró que junto a sus entidades distritales "trabajan de forma articulada en infraestructura, monitoreo, salud pública, gestión ambiental y seguridad hídrica" ante los riesgos generados por el actual fenómeno de El Niño.

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"Los embalses del sistema Chingaza se encuentran hoy en mejores condiciones que en 2024, y se han realizado inversiones de cerca de medio billón de pesos en la modernización de la planta Tibitoc", publicó la entidad en su sitio web.

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