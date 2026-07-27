¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

Encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez recientemente adelantó una recomposición dentro del alto mando militar, todos con un estrecho vínculo con Diosdado Cabello y del exdictador Nicolás Maduro. Lo evidenciaría que Cabello podría estar perdiendo poder dentro de las decisiones dentro de la dictadura. Para tratar este tema, el programa Club de Prensa de NTN24 con Alejandro Hernández, director de 'La Gran Aldea', y Miguel Mora, director del medio '100% Noticias'.