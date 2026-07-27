Tres mujeres, dos escándalos y un protagonista, Petro: "Una comedia de corrupción en varios actos"

El programa La Noche de NTN24 analizó los escándalos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, a pocos días de que acabe su gestión marcada por varias polémicas. Y es que recientemente se conocieron unas explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación de Colombia, contra el mandatario y otros funcionarios de su Administración. Enrique Gómez Martínez, senador del Partido Salvación Nacional, señaló en diálogo con La Noche que “lo que Angie Rodríguez denuncia es una comedia de corrupción en varios actos”.