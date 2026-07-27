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Lunes, 27 de julio de 2026
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La Noche
Programa: La Noche

Tres mujeres, dos escándalos y un protagonista, Petro: "Una comedia de corrupción en varios actos"

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa La Noche de NTN24 analizó los escándalos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, a pocos días de que acabe su gestión marcada por varias polémicas. Y es que recientemente se conocieron unas explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación de Colombia, contra el mandatario y otros funcionarios de su Administración. Enrique Gómez Martínez, senador del Partido Salvación Nacional, señaló en diálogo con La Noche que “lo que Angie Rodríguez denuncia es una comedia de corrupción en varios actos”.

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