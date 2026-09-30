"Si hacen un line-up histórico en Venezuela, él es banca; no importa si estaba en su prime, igual es banca": Ronald Acuña Jr. le responde a Asdrúbal Cabrera

Hace poco, el expelotero venezolano Asdrúbal Cabrera opinó que Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol a pesar de contar con la ofensiva más débil que ha tenido en la historia del torneo.

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"Yo le dije a mi hijo estas palabras: 'Venezuela va a ser campeón, personalmente, mi opinión, con la ofensiva más mala que ha tenido en un Clásico Mundial'", expresó en entrevista con el espacio digital 'Abriendo el Podcast'.

En ese sentido, el exgrandesligas hizo referencia a cómo el equipo se coronó campeón del magno evento deportivo, priorizando el pitcheo, la defensiva y "la chispa" en momentos claves.

"Han tenido 'el brazo' (lanzadores), para mí, mejor que el que han llevado a un Clásico Mundial de Béisbol... Desde el clásico anterior se veía esa armonía, esa unión entre jugadores", añadió.

Uno de los protagonistas de esa 'novena' campeona que no se quedó callado fue Ronald Acuña Jr. 'El de la Sabana' contestó recientemente: "Si hacen un line-up histórico en Venezuela, él es banca".

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Luego, manifestó en compañía de su primo, el MVP de la final del Clásico Mundial, Maikel García: "No importa si estaba en su prime, igual es banca".

En el Clásico Mundial 2026, Venezuela hizo historia al vencer 3-2 a Estados Unidos bajo la dirección de Omar López.

La 'novena' criolla destacó por sus batazos oportunos de figuras como Eugenio Suárez, Wilyer Abreu y el MVP Maikel García, combinados con una sólida labor monticular.