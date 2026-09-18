Cota Mil tendrá cierre nocturno entre La Urbina y Sebucán hasta el 21 de septiembre

El Ministerio para el Transporte del régimen venezolano comunicó que la avenida Boyacá, conocida como la 'Cota Mil', permanecerá cerrada totalmente durante las noches en sentido oeste.

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Puntualmente, estará cerrada en el tramo comprendido entre La Urbina y Sebucán, desde el jueves 17 hasta el lunes 21 de septiembre de 2026.

La restricción vial se aplicará entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., con el propósito de reducir las afectaciones al tránsito durante el día.

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"El cierre responde a los trabajos de demarcación y señalización vial que realizan cuadrillas de la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), luego de culminar las labores de reasfaltado en este sector de Caracas", sostuvo el Ministerio para el Transporte.

"La medida afectará únicamente el sentido oeste de la Cota Mil", acotó la cartera adjunta a Miraflores.

"Entre las opciones disponibles se encuentran la avenida Francisco de Miranda y la autopista Gran Cacique Guaicaipuro", añadió.

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Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus recorridos y utilizar vías alternas durante el horario establecido.