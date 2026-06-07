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Domingo, 07 de junio de 2026
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Filipinas

Así fue el colapso de un edificio en Filipinas tras el terremoto de 7,8 que sacudió al país y que ya deja muertos

junio 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Terremoto en Filipinas / FOTO: Captura de video
Terremoto en Filipinas / FOTO: Captura de video
El movimiento telúrico provocó la caída de varios edificios al sur del país y hay alertas de tsunami hasta en Japón.

Una persona murió y cuatro resultaron heridas el lunes en un terremoto de magnitud 7,8 que provocó el colapso de edificios el sur de Filipinas y generó alertas regionales de tsunami, informaron las autoridades.

"Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", agregó.

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Videos subidos a redes sociales mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, en la provincia de Mindanao, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.

"¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó", se escucha gritar a una persona en el video.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Las autoridades japonesas también emitieron una alerta de tsunami para gran parte de su litoral, y proyectaron olas de un metro en diferentes partes de su territorio.

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