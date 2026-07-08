Gobierno de Honduras subastará el avión Embraer Legacy 600 salpicado en un escándalo de corrupción del expresidente Juan Orlando Hernández

Este miércoles el Gobierno de Honduras anunció que subastará el controversial avión presidencial Embraer Legacy 600 marcado por un escándalo de corrupción.

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Según informó Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (Sedena) en conjunto con la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) que la subasta internacional tendrá lugar el 10 de julio.

En ese contexto, la aeronave será rematada este viernes y siete personas o empresas nacionales y extranjeras han mostrado interés, según la secretaría de Defensa.

El avión fue comprado por 14 millones de dólares durante el primer mandato de Orlando Hernández, copartidario del actual gobernante conservador, Nasry Asfura, quien se desplaza en vuelos privados.

De acuerdo a lo informado por la Contraloría hondureña, parte del costo fue pagado con donativos de Taiwán que originalmente estaban destinados a la compra de un avión militar, una flota de helicópteros y 40 ambulancias.

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Además, el Estado pagó unos 11 millones de dólares en repuestos y mantenimiento entre 2015 y 2022, de acuerdo con una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA, estatal), que aseguró que el aparato fue usado para viajes de lujo no oficiales.

Aunque no se ha informado públicamente el precio base de la oferta, medios hondureños aseguran que el gobierno espera recibir cinco millones de dólares.

En su comunicado, la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) afirmó que los recursos que se obtengan de la subasta del avión "serán destinados al fortalecimiento del sistema de salud".

El gobierno explicó que la medida se enmarca en las "políticas de austeridad" de Asfura, quien sostiene que "el país no necesita" ese bien.

El polémico avión Embraer Legacy 600 fue adquirido por el expresidente de la nación Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien volverá al país el próximo 26 de julio luego de que Trump lo indultara el año pasado de una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

Hernández retornará para enfrentar un caso de corrupción que no está relacionado con la aeronave.