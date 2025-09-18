NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Sismo

Impresionantes videos muestran lo que se vivió en Rusia cuando un sismo de 7,8 sacudió las costas del oeste del país y provocó alerta de tsunami

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Sismo Kamchatka, Rusia | Foto redes sociales
Videos difundidos en redes sociales captaron el poderoso movimiento que hizo temblar casas, lámparas y vehículos, mientras las autoridades emitían una alerta de tsunami.

La península rusa de Kamchatka, en el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, fue escenario de un potente sismo de magnitud 7,8 que sacudió la región este viernes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se registró a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de apenas diez kilómetros, lo que incrementó su intensidad en la superficie y llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

En redes sociales circulan videos que muestran el estremecedor impacto del movimiento. En algunas grabaciones se observan lámparas y muebles balanceándose violentamente dentro de las viviendas.

Kamchatka, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego, un área que rodea gran parte del océano Pacífico y es conocida por la frecuencia de terremotos y erupciones volcánicas.

Cabe recordar que esta misma península fue epicentro de otro fuerte movimiento telúrico el pasado 30 de julio, que también encendió las alarmas de tsunami en varias zonas de Asia y las costas del Pacífico en América.

Las autoridades locales monitorean el comportamiento del mar para prevenir posibles emergencias adicionales tras el sismo de este viernes.

