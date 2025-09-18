Impresionantes videos muestran lo que se vivió en Rusia cuando un sismo de 7,8 sacudió las costas del oeste del país y provocó alerta de tsunami

La península rusa de Kamchatka, en el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, fue escenario de un potente sismo de magnitud 7,8 que sacudió la región este viernes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

VEA TAMBIÉN Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia o

El temblor se registró a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de apenas diez kilómetros, lo que incrementó su intensidad en la superficie y llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

En redes sociales circulan videos que muestran el estremecedor impacto del movimiento. En algunas grabaciones se observan lámparas y muebles balanceándose violentamente dentro de las viviendas.

Kamchatka, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego, un área que rodea gran parte del océano Pacífico y es conocida por la frecuencia de terremotos y erupciones volcánicas.

Cabe recordar que esta misma península fue epicentro de otro fuerte movimiento telúrico el pasado 30 de julio, que también encendió las alarmas de tsunami en varias zonas de Asia y las costas del Pacífico en América.

VEA TAMBIÉN Más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos dejó un sismo de magnitud 6 a solo ocho kilómetros de profundidad en Afganistán o

Las autoridades locales monitorean el comportamiento del mar para prevenir posibles emergencias adicionales tras el sismo de este viernes.