Catedral de Sal de Zipaquirá hace historia en Madrid: su gerente, la única colombiana distinguida en los Best CEO Awards 2026

La gerente general de la Catedral de Sal de Zipaquirá, Yenny Páez Sabogal, fue distinguida como la única líder colombiana en los Best CEO Awards 2026, una cumbre internacional de negocios celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, España.

El comité de la organización le otorgó el Certificado Dorado – Best CEO of the Year.

Según la información difundida por la gerencia, Páez fue seleccionada entre más de 100 ejecutivos de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Latinoamérica.

El jurado evaluó criterios como innovación, gobierno corporativo, ética, visión estratégica, proyección de marca país e internacionalización.

“Me siento muy feliz y honrada por recibir este reconocimiento; esto significa que estamos haciendo las cosas bien y que Zipaquirá está en la mira del mundo. Es el fruto del trabajo en equipo para consolidar a nuestra ciudad y al país como potencia turística global”, afirmó Páez tras recibir la distinción.

Una obra de ingeniería bajo tierra

El galardón pone de nuevo el foco sobre uno de los monumentos más visitados de Colombia.

La Catedral de Sal está construida a 180 metros de profundidad, en una mina con más de 250 millones de años de antigüedad. Para levantar sus 8.500 metros cuadrados de galerías y espacios de arquitectura fue necesario extraer más de 250.000 toneladas de roca de sal.

El recinto alberga la cruz subterránea más grande del mundo, de 16 metros de altura. Está declarado Patrimonio del Parlamento Andino y es conocido como la Primera Maravilla de Colombia.

En diversas clasificaciones difundidas por el sitio se le ha ubicado, según Google, como el segundo lugar de culto más impresionante del planeta, en una lista que incluye la Catedral de Notre Dame, la Capilla Sixtina y el Partenón.

El interior combina la rudeza del trabajo minero con la delicadeza del arte. Los visitantes recorren esculturas talladas en sal y mármol, en un ambiente que mezcla lo arquitectónico, lo cultural y lo natural.

Turismo y divisas

Para la administración del templo, el reconocimiento confirma su peso como activo estratégico para atraer divisas e inversión extranjera. España es hoy el principal mercado emisor de turistas europeos hacia Colombia, con más de 115.000 viajeros al año.

Dentro de ese flujo, la Catedral de Sal figura, según la gerencia, como uno de los principales polos del turismo patrimonial.

Páez sostiene que el reconocimiento demuestra que la gestión de monumentos nacionales puede liderar la transformación económica y empresarial de la región.