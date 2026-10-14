NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Catedral

Catedral de Sal de Zipaquirá hace historia en Madrid: su gerente, la única colombiana distinguida en los Best CEO Awards 2026

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: CEO de la Catedral de Sal de Zipaquirá
Foto: CEO de la Catedral de Sal de Zipaquirá
Yenny Páez Sabogal recibió el Certificado Dorado – Best CEO of the Year en una gala celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, entre más de 100 ejecutivos de distintos continentes.

La gerente general de la Catedral de Sal de Zipaquirá, Yenny Páez Sabogal, fue distinguida como la única líder colombiana en los Best CEO Awards 2026, una cumbre internacional de negocios celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, España.

El comité de la organización le otorgó el Certificado Dorado – Best CEO of the Year.

Según la información difundida por la gerencia, Páez fue seleccionada entre más de 100 ejecutivos de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Latinoamérica.

El jurado evaluó criterios como innovación, gobierno corporativo, ética, visión estratégica, proyección de marca país e internacionalización.

“Me siento muy feliz y honrada por recibir este reconocimiento; esto significa que estamos haciendo las cosas bien y que Zipaquirá está en la mira del mundo. Es el fruto del trabajo en equipo para consolidar a nuestra ciudad y al país como potencia turística global”, afirmó Páez tras recibir la distinción.

Una obra de ingeniería bajo tierra

El galardón pone de nuevo el foco sobre uno de los monumentos más visitados de Colombia.

La Catedral de Sal está construida a 180 metros de profundidad, en una mina con más de 250 millones de años de antigüedad. Para levantar sus 8.500 metros cuadrados de galerías y espacios de arquitectura fue necesario extraer más de 250.000 toneladas de roca de sal.

El recinto alberga la cruz subterránea más grande del mundo, de 16 metros de altura. Está declarado Patrimonio del Parlamento Andino y es conocido como la Primera Maravilla de Colombia.

En diversas clasificaciones difundidas por el sitio se le ha ubicado, según Google, como el segundo lugar de culto más impresionante del planeta, en una lista que incluye la Catedral de Notre Dame, la Capilla Sixtina y el Partenón.

El interior combina la rudeza del trabajo minero con la delicadeza del arte. Los visitantes recorren esculturas talladas en sal y mármol, en un ambiente que mezcla lo arquitectónico, lo cultural y lo natural.

Turismo y divisas

Para la administración del templo, el reconocimiento confirma su peso como activo estratégico para atraer divisas e inversión extranjera. España es hoy el principal mercado emisor de turistas europeos hacia Colombia, con más de 115.000 viajeros al año.

Dentro de ese flujo, la Catedral de Sal figura, según la gerencia, como uno de los principales polos del turismo patrimonial.

Páez sostiene que el reconocimiento demuestra que la gestión de monumentos nacionales puede liderar la transformación económica y empresarial de la región.

Temas relacionados:

Catedral

Madrid

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nos podemos apoyar en defensa”: Vivian Aisen tras inauguración de embajada de Colombia en Israel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Daniel Ortega y Lady Rosario Murillo - Foto AFP
Nicaragua

Nicaragua: cerco a la dictadura de Ortega-Murillo con resolución de la OEA

Familia de ‘alias Fito’ tras ser deportados de Argentina - Foto de AFP
Colombia

Esposa e hija de alias ‘Fito’ se turnaban un documento de identificación falso durante su paso por Colombia

Captura de alias 'Chorro' - Policía de Colombia
Tolima

Cayó alias ‘Chorro’ o ‘el dueño del gatillo’, temido sicario de 20 años y quien sería uno de los criminales más peligrosos del Tolima

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Ortega y Lady Rosario Murillo - Foto AFP
Nicaragua

Nicaragua: cerco a la dictadura de Ortega-Murillo con resolución de la OEA

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Rasmus Højlund, futbolista danés - Fotos: EFE
Cristiano Ronaldo

Portugal le ganó a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo y un jugador danés no se guardó nada para rendir tributo a CR7, su ídolo, tras marcar gol

Familia de ‘alias Fito’ tras ser deportados de Argentina - Foto de AFP
Colombia

Esposa e hija de alias ‘Fito’ se turnaban un documento de identificación falso durante su paso por Colombia

Captura de alias 'Chorro' - Policía de Colombia
Tolima

Cayó alias ‘Chorro’ o ‘el dueño del gatillo’, temido sicario de 20 años y quien sería uno de los criminales más peligrosos del Tolima

Agentes de ICE-Foto: EFE
ICE

Amnistía Internacional exige desmantelar ICE por “violar derechos humanos en operativos migratorios”

Shakira | Foto AFP
Europa

Así puede trabajar en el ‘Macondo Park’ de Shakira en Madrid: estos son los horarios y requisitos

Rick Scott habló sobre fecha de elecciones y María Corina Machado - Fotos: AFP
Rick Scott

Senador Rick Scott exige fecha electoral en Venezuela y regreso de María Corina Machado al país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023