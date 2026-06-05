Así fue el impactante momento en que un robot humanoide golpeó en el estómago a un niño durante una presentación en China

Un video que le está dando la vuelta al mundo en las últimas horas ha desatado un fuerte debate en redes sociales: mientras algunos reaccionan con humor negro, otros expresan preocupación por los riesgos que la tecnología podría representar en la vida cotidiana.

Todo ocurrió durante un espectáculo en un parque turístico de la provincia china de Sinkiang, donde un robot humanoide realizaba una demostración que incluía pasos de baile con movimientos de artes marciales.

Sin embargo, en un momento, el robot golpeó con una patada a un niño que estaba entre los asistentes. El golpe hizo que el menor se agachara y se retorciera de color, según se observa en el video.

Lo más surrealista fue que tras propinarle el golpe al menor, el robot siguió ejecutando su coreografía, mientras varias personas corrían a ayudar al niño.

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De acuerdo con varios medios internacionales, los padres del menor denunciaron que el robot no era autónomo, sino que era manejado por el personal.

"El robot estaba siendo operado por la persona a cargo del lugar turístico, y después de que ocurrió el accidente, el personal en el lugar no nos dijo absolutamente nada. El padre de otro niño que estaba cerca nos proporcionó la prueba. De lo contrario, la otra parte no habría admitido que hubo un accidente", indicó la madre a un medio.

Entretanto, el video no pasó desapercibido en redes sociales, generando todo tipo de reacciones. “Este fue un golpe bastante fuerte. Al menos una disculpa es obligatoria”, “Hay un problema con el personal”, “Deberían demandar” y “Es muy cómico”, fueron algunos de los comentarios.