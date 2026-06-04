NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
Mundial 2026

FIFA anuncia un nuevo videojuego del Mundial que se estrenará en reconocida plataforma de streaming sin costo adicional

junio 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
El lanzamiento se da a conocer cuando falta menos de una semana para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA anunció el jueves que lanzará el videojuego de fútbol 'FIFA World Cup: Launch Edition' en una reconocida plataforma de streaming el 11 de junio, mismo día en el que arranca la Copa Mundial 2026.

En el videojuego, los usuarios podrán elegir entre las 48 selecciones que compiten en el Mundial y disputar partidos en los 16 estadios del torneo, con más de 1.200 futbolistas incluidos, según datos proporcionados por la FIFA.

o

El formato utiliza los teléfonos inteligentes como mandos, lo que permite a los usuarios conectarse a un televisor escaneando un código QR, de acuerdo con el máximo ente rector del fútbol, que destacó que hasta cuatro usuarios pueden jugar al mismo tiempo.

La FIFA afirmó que el lanzamiento forma parte de un cambio más amplio en su enfoque de los videojuegos tras el fin de su larga colaboración con EA Sports para pasar en su lugar a un ecosistema de múltiples socios destinado a ampliar su alcance a través de plataformas y audiencias.

¿En qué plataforma de streaming se lanzará el nuevo videojuego del Mundial 2026?

El título estará disponible en exclusiva para los suscriptores de Netflix sin costo adicional, pues la FIFA busca ampliar la participación de los aficionados a través de su renovada estrategia digital.

El juego, desarrollado en colaboración con Netflix Games y Delphi Interactive, está diseñado como una simulación de fútbol accesible que permite a los jugadores participar en la experiencia del torneo.

La iniciativa forma parte de una creciente evolución en el mundo de los videojuegos, que han trascendido recientemente desde las consolas tradicionales hasta los servicios de streaming.

Estos proyectos han representado un giro en la manera en que los jugadores se conectan con sus focos de entretenimiento según sus propias necesidades.

Mientras las consolas crean distintas estrategias para captar la atención de sus clientes, las plataformas aparecen como un nuevo jugador que podría presionar a las grandes empresas a revolucionar sus mecanismos a vísperas del certamen deportivo más importante a nivel global.

o

Cabe resaltar que el anuncio se dio a conocer cuando falta menos de una semana para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Temas relacionados:

Mundial 2026

FIFA

Videojuegos

Netflix

Fútbol

Anuncio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Entretenimiento

Ver más
Fiesta electrónica / FOTO: EFE
Música

Underworld y Disclosure hacen parte del Baum Festival 2026: Bogotá se prepara para una de las mejores fiestas electrónicas del año

Evento de Minecraft en Los Angeles-Foto: AFP
Minecraft

Famosa actriz de las películas originales de ‘Spider-Man’ y ‘Jumanji’ participa en la esperada ‘A Minecraft Movie Squared’: esto es lo que se sabe

Everest | Foto AFP
Everest

Alpinistas rompen récord en el monte Everest; nunca antes tantos escaladores habían alcanzado la cima

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Tuto Quiroga

"Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela": Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia

Viaje a Marte | Foto Canva
Marte

Un estudio revela lo que sería un atajo para completar un viaje de ida y vuelta a Marte en menos de cinco meses

Misil | Foto Canva
Brasil

Millonaria apuesta militar: Brasil refuerza la frontera venezolana con nuevos misiles

Madrid - Foto Canva de referencia
Madrid

Revelan que cada vez más ciudadanos de este país sudamericano compran vivienda de lujo en Madrid, España

Donald Trump - Foto AFP
Régimen cubano

¿Es Cuba el próximo blanco de Trump? Investigador analiza colapso en la isla y las contundentes advertencias de Estados Unidos

Logo de la MLB / Pelota de béisbol - Fotos: X / Pexels
MLB

Pitcher latinoamericano de Grandes Ligas fue suspendido y multado por golpear intencionalmente con una pelota a un rival

Fiesta electrónica / FOTO: EFE
Música

Underworld y Disclosure hacen parte del Baum Festival 2026: Bogotá se prepara para una de las mejores fiestas electrónicas del año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre