FIFA anuncia un nuevo videojuego del Mundial que se estrenará en reconocida plataforma de streaming sin costo adicional

La FIFA anunció el jueves que lanzará el videojuego de fútbol 'FIFA World Cup: Launch Edition' en una reconocida plataforma de streaming el 11 de junio, mismo día en el que arranca la Copa Mundial 2026.

En el videojuego, los usuarios podrán elegir entre las 48 selecciones que compiten en el Mundial y disputar partidos en los 16 estadios del torneo, con más de 1.200 futbolistas incluidos, según datos proporcionados por la FIFA.

El formato utiliza los teléfonos inteligentes como mandos, lo que permite a los usuarios conectarse a un televisor escaneando un código QR, de acuerdo con el máximo ente rector del fútbol, que destacó que hasta cuatro usuarios pueden jugar al mismo tiempo.

La FIFA afirmó que el lanzamiento forma parte de un cambio más amplio en su enfoque de los videojuegos tras el fin de su larga colaboración con EA Sports para pasar en su lugar a un ecosistema de múltiples socios destinado a ampliar su alcance a través de plataformas y audiencias.

¿En qué plataforma de streaming se lanzará el nuevo videojuego del Mundial 2026?

El título estará disponible en exclusiva para los suscriptores de Netflix sin costo adicional, pues la FIFA busca ampliar la participación de los aficionados a través de su renovada estrategia digital.

El juego, desarrollado en colaboración con Netflix Games y Delphi Interactive, está diseñado como una simulación de fútbol accesible que permite a los jugadores participar en la experiencia del torneo.

La iniciativa forma parte de una creciente evolución en el mundo de los videojuegos, que han trascendido recientemente desde las consolas tradicionales hasta los servicios de streaming.

Estos proyectos han representado un giro en la manera en que los jugadores se conectan con sus focos de entretenimiento según sus propias necesidades.

Mientras las consolas crean distintas estrategias para captar la atención de sus clientes, las plataformas aparecen como un nuevo jugador que podría presionar a las grandes empresas a revolucionar sus mecanismos a vísperas del certamen deportivo más importante a nivel global.

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Cabe resaltar que el anuncio se dio a conocer cuando falta menos de una semana para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.