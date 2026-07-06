Mujeres en La Guaira confrontan a varios integrantes de la Guardia Nacional por su falta de acción tras los terremotos

En redes sociales circula con fuerza un video de unas mujeres confrontando a varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), institución castrense afín al régimen venezolano, por su falta de acción tras los devastadores terremotos registrados en la costa venezolana.

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En el audiovisual se evidencia a las ciudadanas drenando toda su molestia con los militares que, a su vez, no se ven realizando labores de búsqueda y rescate.

De momento, sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos. El régimen en cabeza de Delcy Rodríguez reporta 3.342 decesos.

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De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también ha dejado 16.740 heridos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Tras siete días de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador.

Cabe subrayar que este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política de dicho territorio tras la catástrofe.