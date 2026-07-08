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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Mundial

Dan a conocer vídeo de Messi intentando calmar al cuerpo técnico de Egipto tras faltas que el árbitro no revisó en el VAR

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
La selección de Argentina derrotó el martes a Egipto por 3 a 2 en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, en el que resultó ser un vibrante encuentro para los aficionados.

El pasado martes, la selección de Argentina se midió a la selección de Egipto por octavos de final del Mundial 2026.

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Tras el apretado partido que quedó 3-2 a favor de la 'albiceleste', se dieron a conocer videos del acalorado momento en que el cuerpo técnico del equipo africano pierde la calma con el colegiado del trámite por faltas que no se revisaron en el VAR.

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En uno de los audiovisuales se ve al astro argentino, Lionel Messi, intentando calmar a parte del staff técnico de Egipto.

Acciones del partido:

El primer tanto llegó al minuto 15, cuando Yasser Ibrahim impactó el balón de cabeza para abrir el marcador de manera inesperada.

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Al minuto 21, el ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, se perdió la oportunidad de alcanzar el que para entonces era el empate parcial tras errar un gol desde el punto penal.

Ya en el segundo tiempo, los egipcios ampliaron su ventaja a dos goles con la anotación de Mostafa Ziko.

Ese tanto, cabe resaltar, llegó poco después de que a Egipto le anularan una anotación tras una revisión del VAR por una infracción cometida en la recuperación de la que se originó la anotación.

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Al minuto 79, el panorama empezaba a cambiar para la selección sudamericana, pues Cristian 'Cuti' Romero empezaría la que sería una remontada épica.

Apenas cuatro minutos después, Messi no desaprovechó la oportunidad para reivindicarse por su penalti fallado y con un potente remate venció el intento de Shoubir por atajarle nuevamente una oportunidad clara de gol.

Ya en los minutos de reposición, al 90 + 3, Enzo Fernández selló la victoria para que el equipo de Lionel Scaloni continúe en la pelea por defender el título mundial alcanzado en Catar 2022.

Argentina jugará contra Suiza el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium (conocido como Estadio Kansas City) en Misuri, Estados Unidos.

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