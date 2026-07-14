Elena Rose se une a la nueva gira de Karol G: Estas son las fechas confirmadas

Andrea Elena Mangiamarchi, conocida artísticamente como Elena Rose, se unirá a Karol G como acto de apertura en diez fechas seleccionadas de la gira 'Viajando por el mundo Tropitour'.

La colaboración de la intérprete de 'Me lo merezco' comenzará el 24 de julio de 2026 en Chicago y concluirá en octubre en Dallas.

Fechas confirmadas:

Chicago - Julio 24/26

Chicago - Julio 25/26

Las Vegas - Agosto 07/26

Los Ángeles - Agosto 14/26

Boston - Septiembre 12/26

New York - Septiembre 17/26

Atlanta - Septiembre 24/26

Miami - Octubre 02/26

Tampa - Octubre 09/26

Dallas - Octubre 15/26

El proyecto musical de Karol G contará además con la participación de otras grandes figuras femeninas de la música latina como Greeicy y Becky G.

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Rose, vale acotar, no solo es una artista increíble, sino una de las mentes maestras más destacadas detrás del pop latino y la música urbana.

Antes de brillar como solista, creó grandes composiciones para artistas como Bad Bunny, Karol G, Becky G y Rauw Alejandro.

En ese orden de ideas, Rose no se ha quedado solo detrás de escena, pues desde 2020 ha consolidado una exitosa carrera como intérprete, publicando más de 30 sencillos y presentándose en importantes escenarios.

Su tema 'Caracas en el 2000' (junto a Danny Ocean y Jerry Di) alcanzó los primeros puestos y fue nominado al Grammy Latino.

Rose es una cantautora de origen venezolano. Nació en Miami de padres venezolanos y pasó gran parte de su infancia entre Puerto Rico y Venezuela, antes de regresar a Estados Unidos.

Ha recibido grandes reconocimientos, destacando el Premio BMI Impact (siendo la primera mujer latina en lograrlo) y el premio a Artista Pop Femenino en los Premios Tu Música Urbano.