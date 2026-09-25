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Así fue el impactante operativo de rescate de una niña de dos años desaparecida en Ubaté en Colombia: fue captado por cámaras corporales de los uniformados

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Así fue el impactante operativo de rescate de una niña de dos años - Captura de pantalla Mindefensa
Así fue el impactante operativo de rescate de una niña de dos años - Captura de pantalla Mindefensa
El Gaula Militar y el CTI la encontraron con vida tras varios días de búsqueda en el departamento de Cundinamarca.

Salomé Vásquez Sánchez, una niña de 2 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de septiembre en Ubaté, Cundinamarca, fue localizada con vida en una zona rural del municipio de Paime, luego de varios días de búsqueda adelantados por las autoridades.

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El operativo fue realizado por tropas del Gaula Militar Cundinamarca, de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. De acuerdo con el Ejército, la acción se desarrolló en el marco del Plan Ayacucho Plus y de la ofensiva contra el secuestro y la extorsión.

Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran el momento en que los uniformados ingresaron a una vivienda ubicada en zona rural de Paime para establecer el paradero de la menor. Durante el procedimiento, inspeccionaron diferentes espacios del inmueble y, posteriormente, se desplazaron hacia la parte posterior de la propiedad, donde finalmente ubicaron a la niña.

De acuerdo con información conocida durante la investigación, la madre de Salomé fue quien denunció su desaparición. Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el padre de la menor estaría relacionado con el caso, luego de que presuntamente se negara a aceptar la separación de la pareja.

Según esa versión, el hombre habría amenazado previamente a la madre con quitarse la vida y atentar contra la menor si ella no retomaba la relación. Estos hechos hacen parte de la investigación y deberán ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

La búsqueda se extendió durante varios días por distintos municipios de Cundinamarca. Según la información conocida por los investigadores, horas antes del operativo el hombre habría dejado a la niña y, posteriormente, se habría comunicado con una familiar para darle indicaciones sobre el lugar donde se encontraba.

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Una vez localizada, Salomé fue trasladada por personal del CTI al hospital municipal de Paime, donde recibió valoración médica y atención por parte de profesionales de la salud.

Posteriormente, según información entregada por la Alcaldía de Paime, la menor quedó bajo custodia de la Comisaría de Familia, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon su desaparición.

Cabe resaltar que la Fiscalía había difundido previamente información sobre la menor para facilitar su ubicación. Cuatro días después de que se reportara su desaparición en Ubaté, las autoridades confirmaron que fue encontrada con vida.

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