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Policía retoma el control en Guamalito con 150 uniformados tras ataques del ELN: “Venimos detrás de ellos”

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía retoma el control en Guamalito - EFE
Policía retoma el control en Guamalito - EFE
El regreso se produce después de varios ataques, entre ellos acciones con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil contra la subestación policial.

La Policía Nacional reforzó nuevamente su presencia en el corregimiento de Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander, con el despliegue de 150 uniformados, luego de una de las semanas más críticas de orden público en esta zona del Catatumbo.

La información fue confirmada este lunes 14 de septiembre por la Presidencia de Colombia, que informó que los uniformados, bajo el mando del general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional del Servicio de Policía, llegaron al territorio para reforzar las operaciones de seguridad mientras avanzan las labores de recuperación de la infraestructura afectada por los ataques.

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Cabe resaltar que el regreso se produce después de varios ataques atribuidos por las autoridades al ELN, entre ellos acciones con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil contra la subestación policial. Uno de los primeros ataques, registrado el 4 de septiembre, dejó tres policías heridos y provocó graves daños en la estructura. Posteriormente, se registraron nuevas acciones que terminaron por dejar la estación prácticamente destruida.

La situación llegó a tal punto que 21 uniformados tuvieron que ser evacuados vía aérea el pasado 9 de septiembre, debido a las condiciones de seguridad y al deterioro de las instalaciones. Días después, la estructura terminó destruida por completo.

Ahora, la Fuerza Pública busca recuperar el control territorial en Guamalito. El general Alarcón aseguró que el objetivo es mantener la presencia institucional y enfrentar a las estructuras responsables de los ataques.

Venimos detrás de ellos, vamos por ellos y continuaremos aquí”, afirmó el oficial, quien también hizo un llamado a la comunidad para entregar información que permita ubicar a los responsables.

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Según lo señalado por la Policía, existe una recompensa cercana a los $300 millones por información sobre integrantes de la estructura armada que opera en la zona. Entre los nombres mencionados por el general aparecen los alias ‘El Zorro’, ‘Mario’ y ‘Arístides’.

Asimismo, se resalta que la crisis de Guamalito se enmarca en una escalada de ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. El 4 de septiembre, además de la acción contra la estación de Guamalito, el ELN atacó con drones el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde murieron tres militares. El Gobierno atribuyó oficialmente esas acciones a esa guerrilla.

Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva estrategia para el Catatumbo, enfocada en golpear las estructuras armadas, sus cabecillas, finanzas y economías ilícitas.

Con el nuevo despliegue en Guamalito, la Policía busca recuperar una presencia que había sido retirada temporalmente por la gravedad de los ataques. El desafío ahora será garantizar la permanencia de la Fuerza Pública en un territorio estratégico del Catatumbo y evitar que los grupos armados vuelvan a imponer control sobre la población.

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