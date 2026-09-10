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Princesa Diana

El mítico "vestido de la venganza" de la princesa Diana será subastado en Nueva York

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El mítico "vestido de la venganza" de la princesa Diana será subastado en Nueva York
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El célebre "vestido de la venganza" que usó la princesa Diana tras la confesión pública del príncipe Carlos sobre su infidelidad será subastado en Sotheby’s, en Nueva York, el 9 de diciembre, anunció la casa el jueves.

Este vestido negro escotado, diseñado por Christina Stambolian, tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares, indicó Sotheby’s en un comunicado.

Parte de los ingresos se destinará al hospital real de Edimburgo, en Escocia, especializado en salud mental.

Antes de la venta, el vestido se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre; en Hong Kong, del 1 al 15 de octubre; en Ginebra, del 6 al 11 de noviembre, y en Nueva York a partir del 2 de diciembre.

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La "princesa del pueblo" lució este conjunto, que rompía con los códigos de la realeza británica, en una gala benéfica en junio de 1994, el mismo día que su esposo, de quien estaba separada, admitía su infidelidad en televisión.

"La princesa Diana convirtió este vestido en uno de los mensajes más poderosos que haya transmitido jamás", señala Morgane Halimi, responsable mundial de bolsos de mano y moda en Sotheby’s.

"Lo que se convirtió en un momento viral a escala global (...) también otorgó a todos, pero sobre todo a las mujeres, el permiso de utilizar la moda más allá del mero adorno, de una forma mucho más intencionada y cargada de significado: como un escudo, un arma, o ambas cosas a la vez".

Este vestido ya había sido subastado en beneficio de asociaciones que luchan contra el cáncer y el sida en junio de 1997, poco antes de la muerte de Diana en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto, a los 36 años.

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