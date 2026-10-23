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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Incautación

Así fue el operativo en el que las autoridades de Colombia incautaron más de 4.200 aletas de tiburón que iban al mercado asiático

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Aletas de tiburón incautadas en Colombia - Foto: EFE
Aletas de tiburón incautadas en Colombia - Foto: EFE
La Fiscalía compartió en X un video de las partes mutiladas empacadas en costales y cuyo valor se estima en unos 190.000 dólares.

La policía incautó más de 4.200 aletas de tiburón destinadas al mercado asiático en un local comercial del Pacífico colombiano, la mayor incautación de este tipo en el país, informaron autoridades este viernes.

En Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, tiburones, rayas y quimeras son habitualmente víctimas de la pesca ilegal. El océano Pacífico es un corredor migratorio crucial para estas especies.

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La Fiscalía compartió en X un video de las partes mutiladas empacadas en costales y cuyo valor se estima en unos 190.000 dólares.

"Las evidencias indican que las aletas provendrían de más de 1.000 tiburones", escribió en X el organismo.

Según la policía, las aletas iban hacia Ecuador y después al mercado ilegal de Hong Kong. En el mercado asiático son consideradas un alimento afrodisíaco.

El cargamento estaba oculto en un establecimiento dedicado a la venta de mariscos y contenía partes de especies de tiburón gravamente amenazadas, como el tiburón martillo y el tiburón zorro.

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Durante el operativo fue capturado William Leonardo de la Cruz, señalado como uno de los mayores traficantes de aletas de tiburón en Colombia. La Fiscalía le imputó cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales y tráfico de fauna.

 

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