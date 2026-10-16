NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Volodímir Zelenski

Así fue la reacción de Volodimir Zelenski cuando le preguntaron si Trump lo usa como "chivo expiatorio"

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
El mandatario no ocultó su malestar cuando le preguntaron sobre las últimas declaraciones de Donald Trump en relación a sus elogios a Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sonrió y se mantuvo en silencio este viernes cuando le preguntaron si su homólogo Donald Trump lo estaba utilizando como chivo expiatorio por los problemas en Estados Unidos.

"Esta es mi respuesta", afirmó en Bruselas, con una sonrisa, cuando un periodista le preguntó si podría estar siendo utilizado como chivo expiatorio debido a las dificultades que Trump enfrenta antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

o

Prudente, el dirigente ucraniano, interrogado insistentemente sobre su difícil relación con el mandatario republicano, evitó las críticas directas.

No ocultó, eso sí, su malestar cuando le preguntaron sobre las últimas declaraciones de Donald Trump.

"Es más difícil trabajar con Zelenski que con Putin", afirmó Trump, quien ha pedido en varias ocasiones la renuncia de Zelenski y no oculta su admiración por el presidente ruso.

El jueves, Ucrania fue atacada por mil drones, afirmó Zelenski.

"¡Mil! Pero la parte estadounidense afirma que es difícil hablar con Zelenski y que es menos difícil tratar con Putin. Vamos, por favor", comentó ante los periodistas.

o

"Les agradezco a todos ustedes que intentan mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos", declaró también ante la cumbre de los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, a la que asistió como invitado el viernes por la mañana.

Vladimir "Putin escuchará a Estados Unidos si realmente le ejerce presión y le deja algo muy claro: o elige la paz o deja de recibir dinero para su guerra", subrayó Zelenski, según el acta de su intervención publicada en X.

Temas relacionados:

Volodímir Zelenski

Rusia

Ucrania

Donald Trump

Guerra en Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado u María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

¿EEUU apoya o no el regreso de María Corina a Venezuela? Esta fue la respuesta del Departamento de Estado

Miguel Díaz-Canel, Mario Díaz-Balart y Donald Trump | Fotos: EFE
Régimen cubano

Las sanciones no bastan: ¿Trump tendrá que sacar los dientes y hacer una intervención militar en Cuba?

Abelardo de la Espriella ordenó quitar imagen de Carlos Pizarro - EFE y redes sociales
Abelardo de la Espriella

"Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar": Abelardo de la Espriella ordenó que "desaparezca" de los lugares públicos la imagen de Carlos Pizarro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vista general del Dodger Stadium-Foto: EFE
MLB

Histórico cambio en la MLB: proponen recortar la temporada regular a 154 partidos y ampliar las Series Divisionales

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado u María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

¿EEUU apoya o no el regreso de María Corina a Venezuela? Esta fue la respuesta del Departamento de Estado

Miguel Díaz-Canel, Mario Díaz-Balart y Donald Trump | Fotos: EFE
Régimen cubano

Las sanciones no bastan: ¿Trump tendrá que sacar los dientes y hacer una intervención militar en Cuba?

Topo Gigio - Foto de referencia de EFE
Muerte

Murió Peppino Mazzullo, el actor que dio voz a 'Topo Gigio', a los 100 años

Abelardo de la Espriella ordenó quitar imagen de Carlos Pizarro - EFE y redes sociales
Abelardo de la Espriella

"Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar": Abelardo de la Espriella ordenó que "desaparezca" de los lugares públicos la imagen de Carlos Pizarro

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen nicaragüense

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Captura de alias 'La Morocha' - Foto video X: @COL_EJERCITO
Abelardo de la Espriella

Impactantes imágenes del nuevo golpe de De la Espriella a alias "Calarcá": así fue captura de alias "La Morocha"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023