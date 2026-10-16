Así fue la reacción de Volodimir Zelenski cuando le preguntaron si Trump lo usa como "chivo expiatorio"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sonrió y se mantuvo en silencio este viernes cuando le preguntaron si su homólogo Donald Trump lo estaba utilizando como chivo expiatorio por los problemas en Estados Unidos.

"Esta es mi respuesta", afirmó en Bruselas, con una sonrisa, cuando un periodista le preguntó si podría estar siendo utilizado como chivo expiatorio debido a las dificultades que Trump enfrenta antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Prudente, el dirigente ucraniano, interrogado insistentemente sobre su difícil relación con el mandatario republicano, evitó las críticas directas.

No ocultó, eso sí, su malestar cuando le preguntaron sobre las últimas declaraciones de Donald Trump.

"Es más difícil trabajar con Zelenski que con Putin", afirmó Trump, quien ha pedido en varias ocasiones la renuncia de Zelenski y no oculta su admiración por el presidente ruso.

El jueves, Ucrania fue atacada por mil drones, afirmó Zelenski.

"¡Mil! Pero la parte estadounidense afirma que es difícil hablar con Zelenski y que es menos difícil tratar con Putin. Vamos, por favor", comentó ante los periodistas.

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"Les agradezco a todos ustedes que intentan mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos", declaró también ante la cumbre de los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, a la que asistió como invitado el viernes por la mañana.

Vladimir "Putin escuchará a Estados Unidos si realmente le ejerce presión y le deja algo muy claro: o elige la paz o deja de recibir dinero para su guerra", subrayó Zelenski, según el acta de su intervención publicada en X.