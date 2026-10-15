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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Tiroteo en una escuela primaria de Estados Unidos deja múltiples muertos: al menos tres niños y el atacante fallecieron

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Detalle de una cinta policial enrollada alrededor de un poste- EFE
Detalle de una cinta policial enrollada alrededor de un poste- EFE
Fuentes hablan de al menos cuatro fallecidos, en un reporte preliminar que las autoridades aún no confirman oficialmente.

Un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, Estados Unidos, dejó múltiples víctimas este jueves 15 de octubre. El presunto atacante murió dentro del plantel y entre las personas afectadas hay niños, según información de la Policía local.

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Dos funcionarios policiales consultados por Associated Press bajo condición de anonimato señalaron que se cree que al menos cuatro personas murieron. No obstante, la cifra es preliminar y podría cambiar. Las autoridades todavía no aclaran si el sospechoso está incluido en ese balance.

La portavoz de la Policía de Bend, Sheila Miller, afirmó que varias personas resultaron afectadas y que al menos dos fueron trasladadas al hospital St. Charles Bend. Hasta el momento de los primeros reportes, no se precisa el estado de salud de los heridos ni el número definitivo de víctimas.

La primera alerta llegó a las 12:59 p. m., hora local, por disparos a un vehículo situado en las inmediaciones de Silver Rail Elementary. Poco después, los servicios de emergencia recibieron nuevas llamadas al 911 desde el interior del centro educativo.

Los agentes llegaron al lugar en pocos minutos. El sospechoso recibió disparos y murió dentro de la escuela, pero las autoridades no habían determinado si fue abatido por un policía, una persona presente en el lugar o si se disparó a sí mismo.

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El plantel fue puesto bajo confinamiento. Los equipos de emergencia avanzaron por las aulas para evacuar a los estudiantes y al personal. La Policía igualmente habilitó un punto de reunificación para que las familias pudiesen encontrarse con los menores.

Silver Rail atiende a alumnos desde el jardín de infancia hasta quinto grado y tenía 459 estudiantes matriculados el año pasado, según datos del Departamento de Educación de Oregón. La gobernadora del estado, Tina Kotek, notificó que seguía de cerca la emergencia. La investigación sigue y las autoridades aún tienen que confirmar la identidad del atacante, las circunstancias del tiroteo y el balance definitivo de víctimas.

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