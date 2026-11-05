Falleció Gustavo Cardona Parra, uno de los fundadores de los reconocidos Almacenes La 14 en Cali

Desde el jueves 5 de noviembre estará en la sala de velaciones de la funeraria In Vitam, en el sector de Santa Isabel, el cuerpo del empresario vallecaucano Gustavo Cardona Parra, fallecido en las últimas horas en la capital del Valle del Cauca.

Cardona Parra fue, junto a su hermano Jaime Cardona, pionero de los emblemáticos Almacenes La 14, una de las marcas más queridas y recordadas por los caleños.

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Cabe resaltar que Gustavo acompañó desde sus inicios este negocio familiar, que nació como una pequeña cacharrería que abrió su padre, Abel Cardona Franco, en el centro de Cali durante los años 60 y que llegó a convertirse en una de las cadenas comerciales más importantes de Colombia.

Con un segundo establecimiento abierto en ese mismo sector, en 1964 la familia decidió fusionar ambos negocios y así fundaron oficialmente la Cacharrería La 14, nombre que surgió debido a su ubicación en la Calle 14 con Carrera 8, en el centro de Cali.

Asimismo, los 17 años posteriores representaron la etapa de consolidación definitiva para los hermanos Cardona Parra, pues el negocio familiar dejó de ser una tradicional cacharrería de mostrador para convertirse en una cadena pionera de autoservicios.

En 1981, Almacenes La 14 incursionó en centros comerciales con la apertura de la conocida tienda en Cosmocentro.

Del mismo modo, seis años después se dio la apertura de la tienda insignia en el Centro Comercial Calima y, durante las décadas de los 90 y de 2010, se produjo la expansión nacional hacia ciudades como Manizales, Armenia, Pereira, Neiva y Bogotá.

La organización alcanzó un total de 26 almacenes en el país y llegó a generar más de 16.500 empleos en su mejor momento.

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Si bien Jaime Cardona era el rostro conocido de la compañía, Gustavo fue la mente responsable de la ejecución estratégica y del contacto humano en los almacenes durante sus más de 50 años de trayectoria.

Se hace énfasis en que los extrabajadores de La 14 aún recuerdan a Gustavo recorriendo los pasillos de los almacenes, mientras saludaba cálida y respetuosamente a quienes día a día colaboraban para hacer de la compañía la gran empresa que se sigue recordando hoy.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. en la Iglesia San Fernando Rey y sus restos serán trasladados posteriormente al Campo Santo Metropolitano del Sur.