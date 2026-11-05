NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Fallecimiento

Falleció Gustavo Cardona Parra, uno de los fundadores de los reconocidos Almacenes La 14 en Cali

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Falleció Gustavo Cardona - Canva y captura de pantalla de redes sociales
Falleció Gustavo Cardona - Canva y captura de pantalla de redes sociales
La ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. en la Iglesia San Fernando Rey.

Desde el jueves 5 de noviembre estará en la sala de velaciones de la funeraria In Vitam, en el sector de Santa Isabel, el cuerpo del empresario vallecaucano Gustavo Cardona Parra, fallecido en las últimas horas en la capital del Valle del Cauca.

Cardona Parra fue, junto a su hermano Jaime Cardona, pionero de los emblemáticos Almacenes La 14, una de las marcas más queridas y recordadas por los caleños.

o

Cabe resaltar que Gustavo acompañó desde sus inicios este negocio familiar, que nació como una pequeña cacharrería que abrió su padre, Abel Cardona Franco, en el centro de Cali durante los años 60 y que llegó a convertirse en una de las cadenas comerciales más importantes de Colombia.

Con un segundo establecimiento abierto en ese mismo sector, en 1964 la familia decidió fusionar ambos negocios y así fundaron oficialmente la Cacharrería La 14, nombre que surgió debido a su ubicación en la Calle 14 con Carrera 8, en el centro de Cali.

Asimismo, los 17 años posteriores representaron la etapa de consolidación definitiva para los hermanos Cardona Parra, pues el negocio familiar dejó de ser una tradicional cacharrería de mostrador para convertirse en una cadena pionera de autoservicios.

En 1981, Almacenes La 14 incursionó en centros comerciales con la apertura de la conocida tienda en Cosmocentro.

Del mismo modo, seis años después se dio la apertura de la tienda insignia en el Centro Comercial Calima y, durante las décadas de los 90 y de 2010, se produjo la expansión nacional hacia ciudades como Manizales, Armenia, Pereira, Neiva y Bogotá.

La organización alcanzó un total de 26 almacenes en el país y llegó a generar más de 16.500 empleos en su mejor momento.

o

Si bien Jaime Cardona era el rostro conocido de la compañía, Gustavo fue la mente responsable de la ejecución estratégica y del contacto humano en los almacenes durante sus más de 50 años de trayectoria.

Se hace énfasis en que los extrabajadores de La 14 aún recuerdan a Gustavo recorriendo los pasillos de los almacenes, mientras saludaba cálida y respetuosamente a quienes día a día colaboraban para hacer de la compañía la gran empresa que se sigue recordando hoy.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. en la Iglesia San Fernando Rey y sus restos serán trasladados posteriormente al Campo Santo Metropolitano del Sur.

Temas relacionados:

Fallecimiento

Empresarios

Cali

Empresas

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Como el rey Juan Carlos I de España a Chávez, ahora Venezuela dice a Delcy: "¿Por qué no te callas?"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"Diosdado habla de pelear, María Corina habla de triunfar": Antonio Ledezma tras amenazas del dos del régimen

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Agentes del SEBIN (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
SEBIN

"El SEBIN sí está infiltrado por la CIA hace rato": coronel Luis Alberto Villamarín

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Colombia

Verónica Alcocer en el ‘ojo del huracán’ y Petro subió la temperatura por una publicación en X: así está el Clima Político

Doloroso testimonio de madre de presos políticos en Venezuela - Foto referencia: Canva
Presos políticos

Familia mexicana denuncia detención de madre e hijo en Venezuela por más de un año sin debido proceso

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Agentes del SEBIN (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
SEBIN

"El SEBIN sí está infiltrado por la CIA hace rato": coronel Luis Alberto Villamarín

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
Deportes

Arquero colombiano de Boca Juniors protagonizó curioso gesto contra jugador de River Plate tras su expulsión: así se vivió el Superclásico argentino

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Colombia

Verónica Alcocer en el ‘ojo del huracán’ y Petro subió la temperatura por una publicación en X: así está el Clima Político

Doloroso testimonio de madre de presos políticos en Venezuela - Foto referencia: Canva
Presos políticos

Familia mexicana denuncia detención de madre e hijo en Venezuela por más de un año sin debido proceso

Benjamin Netanyahu - Foto EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu afirma que derrocar al régimen iraní es la única manera de acabar con la amenaza: "Irán quería destruirnos; lo impedimos"

Un perro mostrando los dientes de forma agresiva detrás de un poste - Foto de referencia: Pexels
Contagios

El estado Zulia concentra cinco de los seis casos de rabia humana reportados en Venezuela en 2026

Nicolás Maduro y Cilia Flores (EFE)
Cilia Flores

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023