Agente de Sam Neill, estrella de Jurassic Park, confirmó la causa de su muerte

La muerte de Sam Neill, sin duda, una de las figuras más conocidas del cine internacional, sucedió a causa de una neumonía, confirmó este jueves su representante, Philip Grenz, el cual también habló sobre las versiones falsas que circularon en este tiempo por la muerte del actor.

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El actor murió el pasado lunes en Sídney, Australia, a los 78 años. Según su agente, Sam Neill logró superar un linfoma angioinmunoblástico de células T, esto gracias a un tratamiento de terapia CAR-T, una innovadora inmunoterapia que es usada en contra de determinados cánceres hematológicos.

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Hace unos meses, antes de su muerte, anunció de manera pública que estaba libre de la enfermedad.

Lejos de su jubilación, el actor continuó hasta sus últimos meses de vida en proyectos. De hecho, durante el último año estuvo en cuatro producciones y sus estrenos están previstos para que se den en los próximos meses.

La familia informó que habrá una ceremonia privada en su finca de Nueva Zelanda, respetando el deseo del intérprete de tener un perfil bajo fuera de los focos.

Neill hizo una carrera de más de 50 años la cual abarcó cine, televisión y teatro.

En 1993 tuvo un gran impulso para su carrera al interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, producción que estuvo bajo la dirección de Steven Spielberg. Su trayectoria profesional supera las más de 100 producciones, las cuales incluyen títulos como El piano, La caza del Octubre Rojo, Possession y Hunt for the Wilderpeople.

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También recibió tres nominaciones a los premios Emmy y dos a los Globos de Oro.

Al conocer su fallecimiento, colegas y amigos que hacen parte del mundo del cine le rindieron homenaje. Steven Spielberg resaltó que Neill fue un actor "excepcionalmente colaborador" y sostuvo que siempre será parte de la familia de Jurassic Park.

El director Taika Waititi, el cual trabajó con él en Hunt for the Wilderpeople, dijo que fue una persona cálida, ingeniosa y profundamente querida.

Neill también desarrolló una exitosa faceta como viticultor.

En la región de Central Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, lugar donde fundó la bodega Two Paddocks, la cual se dedica principalmente a la producción de vinos pinot noir y riesling, un proyecto al que dedicó gran parte de su tiempo fuera del set.

Sam Neill deja cuatro hijos, ocho nietos y un legado artístico que hizo que se convirtiese en uno de los actores más influyentes surgidos de Oceanía, admirado tanto por sus interpretaciones en grandes producciones de Hollywood como por su compromiso con el cine independiente.