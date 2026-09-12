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Programa: El Informativo

EE. UU. y el consulado de Venezuela en NY: ¿Delcy Rodríguez asistirá a la Asamblea General de la ONU?

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
La renovación del consulado de Venezuela en Nueva York marca un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas y anticipa una posible visita de Delcy Rodríguez para la Asamblea General de la ONU que inicia el 20 de septiembre. En El Informativo de NTN24, Milos Alcalay, exembajador ante la ONU, analizó el nuevo panorama político de Estados Unidos y Venezuela.

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