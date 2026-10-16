NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Dinorah Figuera

Mesa de negociación en Venezuela abordará solicitud clave que hizo el partido de María Corina Machado

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 - Foto: EFE
El partido Vente Venezuela pidió que se levante la inhabilitación que le impidió estar en la boleta de la elección presidencial de 2024.

La mesa de negociación política en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores, luego de que la líder democrática María Corina Machado exigiera el retiro inmediato de esta sanción impuesta contra ella en 2023, informó el viernes una de las partes.

La tercera ronda de diálogo para una transición política en Venezuela comenzó este miércoles, horas después de que Washington retirara las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe negociador del régimen y hermano de Delcy Rodríguez.

o

Hace una semana, el partido Vente Venezuela de la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió que se levante la inhabilitación que le impidió estar en la boleta de la elección presidencial de 2024.

Una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró hace una semana a AFP que fue forzada a firmar la inhabilitación de Machado debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares.

Dinorah Figuera, presidenta de la comisión negociadora por parte de la oposición, dijo a la prensa que trabaja para que los puntos de la negociación conduzcan "a un proceso electoral" en Venezuela.

"Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de las siglas de los partidos políticos y por supuesto que nosotros vamos a buscar una fecha" para que se realicen elecciones en el país, dijo al término de una reunión con representantes del sector de la salud.

Afirmó también que habrá una renovación del Consejo Nacional Electoral y que antes de que termine 2026 estarán listas "las bases para" ir "a (...) un proceso electoral".

Delcy Rodríguez, que está encargada del régimen venezolano bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha dicho que habrá elecciones, pero no ha dado fecha.

o

Las negociaciones arrancaron en agosto con el auspicio de Estados Unidos, ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar en Caracas.

La renovación del TSJ, acusado de servir al régimen con sus sentencias, y la cooperación para recuperar las reservas de oro venezolano congeladas en un banco en Londres son los principales acuerdos alcanzados hasta ahora.

Temas relacionados:

Dinorah Figuera

Régimen venezolano

Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado

Negociación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nuevo ataque armado en escuela de EEUU prende alarmas ante preocupantes cifras de tiroteos durante 2026

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Visa EE. UU. - Foto Canva
Visa

Corruptos son visa: EE. UU. anunció restricciones de visas y De la Espriella reaccionó: “Cáncer de la Patria”

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, junto a la primera ministra islandesa, Kristrun Frosta-Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio plantea aumentar la cooperación militar con Islandia para reforzar la seguridad en el Ártico: “resulta esencial por su ubicación geográfica”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
IA - Foto Canva
Inteligencia Artificial

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Visa EE. UU. - Foto Canva
Visa

Corruptos son visa: EE. UU. anunció restricciones de visas y De la Espriella reaccionó: “Cáncer de la Patria”

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Escándalo en el fútbol keniano tras la persecución y agresión a un árbitro
Fútbol

Escándalo en el fútbol keniano tras la persecución y agresión a un árbitro

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, junto a la primera ministra islandesa, Kristrun Frosta-Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio plantea aumentar la cooperación militar con Islandia para reforzar la seguridad en el Ártico: “resulta esencial por su ubicación geográfica”

Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán ha "perdido el control total" del estrecho de Ormuz

Momentos de tensión a las afueras de la corte, tras audicenica de Maduro y Flores - Fotos. AFP/EFE
audiencia

Momentos de tensión frente a la corte: Esto ocurrió tras la más reciente audiencia de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023