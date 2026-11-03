Ministro de Transportes de España renuncia a su cargo y a la lista del PSOE para las elecciones tras la tragedia ferroviaria de Urda

Este martes anunció su renuncia el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del gobierno del izquierdista Pedro Sánchez, Óscar Puente, tras la tragedia ferroviaria ferroviaria en Urda que enluta a España.

Asimismo, el militante del PSOE confirmó que también abandona como candidato en las listas del partido socialista a las elecciones del 29 de noviembre

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"Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales", afirmó Óscar Puente en la parte final de una larga comparecencia ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

Puente, quien anteriormente se había comprometido a trabajar "incansablemente" para restaurar la confianza en la segunda red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, fue el blanco de los señalamientos tras la tragedia ferroviaria.

El accidente ocurrió el miércoles cuando un tren operado por la compañía estatal Renfe embistió la parte trasera de un tren estacionado perteneciente a la empresa privada española Iryo en las afueras del pueblo de Urda, a unos 130 kilómetros al sur de Madrid.

El fallo de un sistema de seguridad automático paralizó todos los trenes en un tramo de vía de 63 kilómetros, pero un centro de control autorizó, no obstante, que el servicio de Renfe reanudara su trayecto.

El sindicato de maquinistas Semaf, que ha convocado huelgas en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, ha denunciado un empeoramiento de las condiciones laborales y el uso de "sistemas deficientes".

Según críticos, la inversión en mantenimiento no ha seguido el ritmo del aumento del número de pasajeros desde la liberalización de la red ferroviaria española en 2021, que permitió a las empresas privadas romper el monopolio que Renfe había mantenido durante décadas.

Puente también había anunciado un paquete de ayuda de 30 millones de euros para las familias de los fallecidos y las decenas de personas que resultaron heridas en el accidente de la semana pasada.

Sin embargo, sobre el cuestionado funcionario también pensaba otro accidente ocurrido en enero en la región sureña de Andalucía que causó la muerte de 46 personas en la misma línea clave que conecta Madrid con la ciudad de Sevilla.

Puente asumió como ministro de esta cartera el 21 de noviembre de 2023 bajo el gobierno de Sánchez, tras haber sido alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023.

El ahora exministro es militante del PSOE desde 1990 e inició su carrera política en Valladolid en 2004 como vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial.