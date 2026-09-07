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Ministro de Defensa de Petro habría atribuido parte de la muerte de alias Bendito Menor al Gobierno anterior: "Era cuestión de tiempo para que cayera"

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Ministro de Defensa de Petro habría atribuido parte de la muerte de alias Bendito Menor al Gobierno anterior - EFE
Ministro de Defensa de Petro habría atribuido parte de la muerte de alias Bendito Menor al Gobierno anterior - EFE
Pedro Sánchez felicitó a la Fuerza Pública por esta operación que debilita a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Pedro Sánchez, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, reaccionó a la muerte de Nain Andrés Pérez Toncel, más conocido con el alias Bendito Menor, y de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

Este sujeto era uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y, por mucho tiempo, sembró terror, especialmente en el departamento de La Guajira.

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Debido a esto, se convirtió en el objetivo de más alto valor que, hasta el momento, dejan las operaciones que se han adelantado desde que el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño.

Bendito Menor también se había vuelto visible debido a que usaba sus redes sociales para amenazar al mandatario y burlarse de él.

A través de su cuenta de X, el exministro Sánchez se refirió a esta baja y aseguró que durante algún tiempo el Gobierno de Petro estuvo detrás de este criminal, lo que también ayudó a que finalmente se diera este golpe.

Alrededor de seis meses de arduo trabajo de inteligencia de policías y militares fue determinante para neutralizar, el 4 de septiembre de 2026, a alias ‘Naín, el Menor’”, dijo.

Asimismo, el exfuncionario recordó que en el mes de abril se llevó a cabo una operación en la que la Fuerza Pública dio de baja a nueve hombres que, según él, eran integrantes del anillo de seguridad de Bendito Menor, lo que lo dejó “prácticamente sin protección”.

Del mismo modo, el exfuncionario aseguró que era cuestión de tiempo para que Naín cayera y que, gracias a esas operaciones, se obtienen los resultados.

Desde entonces, era cuestión de tiempo para que cayera, como caerán quienes amenacen al Estado”, manifestó.

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Por último, Sánchez felicitó a la Fuerza Pública por esta operación que debilita a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. “La persistencia siempre da sus frutos”, concluyó.

Cabe resaltar que las autoridades confirmaron que, en medio de la operación que se realizó en Riohacha, La Guajira, también fueron dados de baja otros dos sujetos que acompañaban a Bendito Menor y a su pareja.

Tras esta muerte, el presidente Abelardo de la Espriella dejó en claro que le dará el máximo respaldo al Ejército, la Policía y otras instituciones que se encargan de brindar seguridad a los ciudadanos.

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