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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Londres

Ataque con arma blanca en una zona turística de Londres deja al menos cuatro heridos

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque con arma blanca en una zona turística de Londres deja al menos cuatro heridos - AFP
Ataque con arma blanca en una zona turística de Londres deja al menos cuatro heridos - AFP
La policía informó que incautó un par de tijeras en el lugar de los hechos, en Endell Street, cerca del Royal Ballet and Opera y del mercado de Covent Garden.

Una mujer fue detenida este miércoles después de que cuatro personas resultaran heridas con un objeto punzante en la zona de Covent Garden, en el centro de Londres, informó la policía de la capital británica, que descartó un móvil terrorista.

Las víctimas de la agresión son cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, cuya vida no está en peligro según la policía.

"Queremos tranquilizar a la comunidad, ya que por el momento creemos que se trata de un incidente aislado relacionado con la salud mental", de la sospechosa, de 47 años, señaló Jason Stewart, responsable de la Policía Metropolitana en la zona.

La policía informó que incautó un par de tijeras en el lugar de los hechos, en Endell Street, cerca del Royal Ballet and Opera y del mercado de Covent Garden.

La mujer fue detenida bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión y fue trasladada a dependencias policiales.

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Los cuatro hombres víctimas del ataque "fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados al hospital, donde dos de ellos permanecen ingresados con lesiones que, según se cree, no ponen en peligro su vida ni tendrán consecuencias permanentes. Las otras dos víctimas ya han recibido el alta hospitalaria", informó la policía.

Las fuerzas del orden fueron alertadas hacia las 12h30 horas locales (11h30 GMT) en el céntrico barrio londinense, que alberga numerosos teatros de la capital, tras recibir varias llamadas de aviso.

"Conocemos a esta mujer. No sé cómo se llama, pero siempre está en esta calle. Es una persona sin hogar y nunca lleva zapatos", declaró a la AFP Arjan, empleado de un restaurante de comida rápida, situado en Endell Street, la calle donde ocurrió el ataque.

"Vi cómo la policía utilizó una pistola táser contra la mujer" para que soltara el arma, añadió su compañero Ahmad.

Imágenes impactantes publicadas por los medios mostraban un helicóptero de ambulancia aérea en la emblemática plaza de Trafalgar Square y una calle llena de comercios y terrazas, acordonadas por la policía.

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