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Viernes, 24 de julio de 2026
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Estados Unidos

Trump advierte a la Unión Europea que pagará un "precio muy alto" por multa a Google

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
La Unión Europea impuso dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump amenazó este viernes con golpear a la Unión Europea con aranceles y una investigación comercial formal debido a la última sanción de Bruselas contra Google.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que el bloque "pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y muy poco ética, sobre la que les he advertido constantemente", y afirmó que Estados Unidos impondrá un "ARANCEL considerable (...) lo antes posible".

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Dijo además que "iniciaría de inmediato una investigación bajo la Sección 301" sobre lo que calificó como la práctica de "ROBAR" a las empresas norteamericanas por parte de la UE.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite a Washington investigar prácticas extranjeras que considere discriminatorias y responder con aranceles.

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

Tras el anuncio, el representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que la multa supone "un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad (comercial) transatlántica".

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