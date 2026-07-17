Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Tras conocerse la desclasificación de los documentos de la CIA, en los que se reveló que hubo fraude electoral en Venezuela y señalaron a Jorge Rodríguez, quien era la cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE) también apareció involucrada la empresa Smartmatic, que era la empresa proveedora de la plataforma electoral en Venezuela durante casi 14 años, la inteligencia del chavismo diseñó planes específicos para poder preprogramar y manipular las máquinas de votación a favor del régimen.