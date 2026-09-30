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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Programa: Club de Prensa

Tremendo repaso a Daniel Ortega y Rosario Murillo en audiencia clave sobre Nicaragua en el senado de EEUU

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
En el senado de Estados Unidos se lleva a cabo una audiencia clave sobre Nicaragua donde se ha denunciado la brutalidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes están perpetrando una dictadura criminal y asesina en el país. Nicaragua, gobernada con mano de hierro por Daniel Ortega y Rosario Murillo, endureció el control sobre la sociedad tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU, y recientemente aprobó una reforma que impide la participación electoral de partidos adversos al gobierno.

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