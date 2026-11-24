Nuevas imágenes conocidas en las últimas horas podrían resultar claves para esclarecer el atentado terrorista que sacudió a Villavicencio, Meta. Noticias RCN reveló varios registros que muestran el recorrido de la camioneta blanca Renault Duster utilizada como carrobomba y que terminó explotando frente a la Gobernación del departamento.

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Uno de los videos muestra el paso del vehículo por un peaje, donde las cámaras de seguridad habrían logrado captar el rostro de la persona que lo conducía. Este registro se suma a otras imágenes que permiten seguir parte del desplazamiento de la camioneta antes de llegar al centro de la capital del Meta.

Según el material divulgado, el carro llevaba una carpa en la parte trasera, aparentemente utilizada para ocultar la carga explosiva que transportaba. Las grabaciones también muestran cómo se movilizó por diferentes vías hasta llegar a las inmediaciones de la sede de la Gobernación.

"Noticias RCN conoció en exclusiva múltiples registros audiovisuales que documentan el recorrido de la camioneta blanca tipo Renault Duster que fue utilizada como carrobomba en el atentado perpetrado en las últimas horas en el centro de Villavicencio", informó el medio.

Asimismo, otro de los registros muestra la camioneta transitando por inmediaciones de la calle 39 con carrera 33, cerca de la Universidad del Meta (Unimeta), antes de la explosión.

Las primeras investigaciones apuntan a que la camioneta habría sido hurtada en marzo de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Según la información preliminar, cuatro hombres armados, presuntamente integrantes del frente 39 de las disidencias de las Farc, habrían participado en el robo.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el vehículo fue acondicionado posteriormente con cerca de 100 kilogramos de explosivos, entre ellos pentolita, y que la detonación habría sido activada mediante un temporizador. Sin embargo, estos elementos hacen parte de las líneas de investigación y deberán ser establecidos por los organismos competentes.

La explosión se registró durante la noche del lunes 23 de noviembre, hacia las 9:13 p. m., en el centro de Villavicencio. La detonación abrió un cráter en la vía, destruyó vidrios y provocó daños en establecimientos comerciales, viviendas y edificios cercanos.

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El balance conocido durante este martes reportó 24 personas heridas y múltiples afectaciones materiales. Hasta el momento, no se han informado víctimas mortales.

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque y aseguró que los responsables tendrán que responder ante la justicia. Asimismo, anunció medidas para atender a las familias afectadas y recuperar la infraestructura dañada.

"El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública", indicó el mandatario.

Ahora, los registros de las cámaras de seguridad, especialmente las imágenes del peaje en las que habría quedado identificado el conductor, hacen parte de los elementos que podrían ayudar a establecer quién estuvo detrás del traslado del vehículo y cómo se ejecutó el atentado contra la Gobernación del Meta.