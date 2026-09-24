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Abelardo de la Espriella

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada advierten que el paro continuará hasta este viernes: esto se sabe

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada advierten que el paro continuará hasta este viernes - Canva y Redes sociales
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada advierten que el paro continuará hasta este viernes - Canva y Redes sociales
Según las ACSN, su presencia en estos territorios "obedece a impedir el ingreso de otras organizaciones, entre ellas el denominado 'Clan del Golfo', que buscan instalarse sobre la Sierra Nevada".

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) advirtieron, en un comunicado publicado este miércoles, que el paro armado continuará hasta las 7 de la mañana de este viernes.

"En consecuencia, hacemos un llamado a la población civil a retomar progresivamente sus actividades cotidianas, dentro de las condiciones de seguridad existentes y atendiendo las orientaciones de las autoridades correspondientes", indicaron en el comunicado publicado en su cuenta de X.

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Asimismo, reconocen las afectaciones que esto pudo tener y “lamentaron” las consecuencias que esto causó en la población civil.

"Reconocemos las afectaciones ocasionadas durante las últimas 48 horas en diferentes zonas del Magdalena y La Guajira. Lamentamos profundamente las consecuencias que estas circunstancias hayan generado para la población civil, particularmente para las comunidades campesinas, indígenas, comerciantes, trabajadores y demás habitantes que no forman parte del conflicto", agregaron.

Consideraron "que la situación actual es consecuencia de las actuaciones de la Fuerza Pública y de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente a nuestra organización".

Del mismo modo, se refirieron al operativo que dejó abatido a José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias 'Cholo', segunda cabecilla de la organización paramilitar. "Se encontraba dormido y que, pese a haberse entregado, fue asesinado por integrantes de la Fuerza Pública en presencia de su esposa", manifestaron las ACSN.

"Asimismo, rechazamos los hechos relacionados con la muerte de un joven de 18 años (Ricardo Andrés Rodríguez Martínez), respecto de quien señalamos que no portaba un arma al momento de los hechos y quien fue vilmente asesinado solo porque la Fuerza Pública creyó que era el hijo de alias Pinocho. Lamentamos profundamente la muerte de cada una de las personas afectadas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias", añadieron.

La organización criminal y paramilitar expresó su "rechazo a las decisiones que ha adoptado el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente a nuestra organización. Consideramos que dichas decisiones han generado una situación que debe ser abordada respetando la vida, los derechos humanos y las normas aplicables del derecho internacional".

Además, indicaron que han querido participar para someterse a la justicia, pero que esperan que las garantías se puedan dar.

"Desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que conocimos la elección del señor Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, hemos manifestado nuestra disposición a participar en un proceso de sometimiento a la justicia, solicitando garantías jurídicas y de seguridad para quienes participen en dicho proceso. Reiteramos públicamente nuestra disposición a explorar mecanismos que permitan avanzar hacia un proceso de sometimiento, siempre que existan garantías para las partes y para las comunidades de los territorios involucrados", sostuvieron.

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Según las ACSN, su presencia en estos territorios "obedece a impedir el ingreso de otras organizaciones, entre ellas el denominado 'Clan del Golfo', que buscan instalarse sobre la Sierra Nevada y generar afectaciones a campesinos, ganaderos, cafeteros, turistas y demás habitantes de la región".

"A los comerciantes, conductores, tenderos, empresarios, trabajadores del sector turístico y demás ciudadanos les informamos que pueden retomar sus actividades a partir de la finalización del paro armado, procurando hacerlo de manera gradual y atendiendo las instrucciones de las autoridades", manifestaron.

Finalmente, en el comunicado reiteraron "que cualquier diferencia o conflicto debe poder encaminarse hacia mecanismos de diálogo y entendimiento que eviten nuevas afectaciones a la población civil".

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