Estados Unidos acusó a China de desviar mercancías a través de más de 40 países para eludir los aranceles impuestos por Washington

Estados Unidos acusó a China de usar una red de más de 40 países para así desviar mercancías y evitar el pago de los aranceles que impuso Washington, esto según un nuevo informe de la Casa Blanca.

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El documento asegura que productos fabricados en China se envían en primera instancia a terceros países, lugares donde reciben un procesamiento algo limitado, se vuelven a empaquetar o son sometidos a pequeñas operaciones de ensamblaje previo a seguir hacia Estados Unidos. El objetivo, según las autoridades norteamericanas, sería cambiar o supuestamente cambiar el origen de las mercancías y con esto, reducir la carga de aranceles.

La práctica se conoce como transbordo y, según lo que tiene el informe, se habría permitido que las importaciones que provienen como tal de China, parecieran bajar a la vez que las empresas manufactureras de allá seguían con su acceso al mercado de Estados Unidos por medio de otras rutas.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, aseguró que China usa más de 40 países para canalizar sus exportaciones. “Durante años, la gran estafa del transbordo ha permitido a la China comunista blanquear sus exportaciones”, expresó Navarro, según Associated Press.

El informe de EE. UU. estima que el mecanismo se puede representar entre 19.000 y 26.000 millones de dólares al año en ingresos arancelarios que el país norteamericano deja de recibir.

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La Casa Blanca de igual forma sitúa entre 34.200 millones y 303.000 millones de dólares el valor de cada año de las mercancías que pueden estar siendo trasladadas por medio de estas operaciones, con especulación central de 75.000 millones.

Algunos de los países nombrados en el reporte son México, Malasia, Canadá, India y otras economías globales que se usan como puntos intermedios en las cadenas para suministro. La inclusión de un país, no obstante, no significa como tal que sus autoridades o empresas sean partícipes de manera deliberada en un esquema ilegal.

El informe aparece en un momento de tensiones comerciales entre Washington y Pekín. La administración de Donald Trump usa los aranceles como una de sus alternativas más importantes para proteger su industria y reducir el déficit comercial, pese a que estas medidas también generan presiones sobre los precios internos.

Washington anunció de igual forma que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza empezó a probar herramientas de inteligencia artificial para poder detectar posibles operaciones de transbordo.