NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Estados Unidos

Estados Unidos acusó a China de desviar mercancías a través de más de 40 países para eludir los aranceles impuestos por Washington

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Aranceles de Donald Trump - Foto: EFE
Aranceles de Donald Trump - Foto: EFE
La Casa Blanca estima pérdidas de hasta 26.000 millones de dólares al año por aranceles que no estarían cobrándose.

Estados Unidos acusó a China de usar una red de más de 40 países para así desviar mercancías y evitar el pago de los aranceles que impuso Washington, esto según un nuevo informe de la Casa Blanca.

o

El documento asegura que productos fabricados en China se envían en primera instancia a terceros países, lugares donde reciben un procesamiento algo limitado, se vuelven a empaquetar o son sometidos a pequeñas operaciones de ensamblaje previo a seguir hacia Estados Unidos. El objetivo, según las autoridades norteamericanas, sería cambiar o supuestamente cambiar el origen de las mercancías y con esto, reducir la carga de aranceles.

La práctica se conoce como transbordo y, según lo que tiene el informe, se habría permitido que las importaciones que provienen como tal de China, parecieran bajar a la vez que las empresas manufactureras de allá seguían con su acceso al mercado de Estados Unidos por medio de otras rutas.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, aseguró que China usa más de 40 países para canalizar sus exportaciones. “Durante años, la gran estafa del transbordo ha permitido a la China comunista blanquear sus exportaciones”, expresó Navarro, según Associated Press.

El informe de EE. UU. estima que el mecanismo se puede representar entre 19.000 y 26.000 millones de dólares al año en ingresos arancelarios que el país norteamericano deja de recibir.

o

La Casa Blanca de igual forma sitúa entre 34.200 millones y 303.000 millones de dólares el valor de cada año de las mercancías que pueden estar siendo trasladadas por medio de estas operaciones, con especulación central de 75.000 millones.

Algunos de los países nombrados en el reporte son México, Malasia, Canadá, India y otras economías globales que se usan como puntos intermedios en las cadenas para suministro. La inclusión de un país, no obstante, no significa como tal que sus autoridades o empresas sean partícipes de manera deliberada en un esquema ilegal.

El informe aparece en un momento de tensiones comerciales entre Washington y Pekín. La administración de Donald Trump usa los aranceles como una de sus alternativas más importantes para proteger su industria y reducir el déficit comercial, pese a que estas medidas también generan presiones sobre los precios internos.

Washington anunció de igual forma que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza empezó a probar herramientas de inteligencia artificial para poder detectar posibles operaciones de transbordo.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Aranceles

China y Estados Unidos

Internacional

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia de Irán (AFP)
Irán

"Todas las infraestructuras de la región serán aplastadas bajo los poderosos golpes de acero": la amenaza del régimen iraní a EE. UU.

Incautación en el pacífico - Canva
Narcotráfico

"El golpe más fuerte al narcotráfico en alta mar": así fue operación en conjunto entre Ecuador, EE. UU. y Colombia que permitió masiva incautación en el Pacífico

Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego - AFP
Guatemala

Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego: cenizas superan los 6.000 metros

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
España Campeón Mundial 2026 - Foto EFE
Mundial 2026

Esta es la suma de dinero que se ganó la selección de España por ser la campeona del Mundial y lo que le corresponde a Argentina

Foto de referencia de Irán (AFP)
Irán

"Todas las infraestructuras de la región serán aplastadas bajo los poderosos golpes de acero": la amenaza del régimen iraní a EE. UU.

Incautación en el pacífico - Canva
Narcotráfico

"El golpe más fuerte al narcotráfico en alta mar": así fue operación en conjunto entre Ecuador, EE. UU. y Colombia que permitió masiva incautación en el Pacífico

Ébola Hospital en Rwampara-Foto: EFE
Brote de ébola

La República Democrática del Congo roza los 1.000 muertos por un letal brote de ébola mientras la tasa de mortalidad supera el 40%

Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego - AFP
Guatemala

Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego: cenizas superan los 6.000 metros

Juego de béisbol en el Dodger Stadium - Foto de referencia: Pexels
Grandes Ligas

Varios peloteros venezolanos cambian de equipo en el cierre de traspasos de las Grandes Ligas

Deportivo Pasto enviará ayudas por el terremoto - EFE y redes
Terremoto en Colombia

Equipo del fútbol del sur de Colombia hace conmovedora campaña con sus jugadores en medio del terremoto: "Juntos podemos llevar esperanza"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023