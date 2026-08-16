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Domingo, 16 de agosto de 2026
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Portaviones

Jefe del Comando Central de EE. UU. dice que su visita al portaviones USS Abraham Lincoln fue "impresionante" y se refirió a la salud mental la tripulación

agosto 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
USS Abraham Lincoln - Foto AFP
USS Abraham Lincoln - Foto AFP
Brad Cooper respondió con un mensaje indirecto a las recientes críticas de los congresistas que denunciaron escasez y problemas de salud mental a bordo del buque.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, dijo el domingo que su reciente visita al portaviones USS Abraham Lincoln fue "impresionante" y elogió la "resiliencia" de la tripulación tras los informes sobre la preocupación por la salud mental y el deterioro de las condiciones a bordo del buque.

En un comunicado publicado por Comando Central (Centcom) en X, el almirante Cooper afirmó que, si bien, el servicio prolongado en el mar es "singularmente desafiante y difícil", el Lincoln tiene el menor número de casos de salud mental de los 11 portaviones activos de la Armada de Estados Unidos.

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Cooper, cabe resaltar, fue enfático al elogiar el liderazgo del portaviones por priorizar la salud mental y la resiliencia de la tripulación.

"Mi visita de ayer a bordo del USS Abraham Lincoln fue impresionante. Ojalá todos los ciudadanos de Estados Unidos pudieran ver a la tripulación en acción. Se sentirían rebosantes de orgullo al ser testigos de su camaradería, trabajo en equipo y resiliencia", señaló Cooper en el mensaje.

El jefe del Comando Central precisó que, pese a que el Lincoln es actualmente uno de los portaviones activos del país que presenta un menor número de casos relacionados con la salud mental, esto "no significa que todo sea perfecto".

"Si hablas con cualquiera de los casi 4 millones de veteranos de la Armada que hay hoy en Estados Unidos, probablemente te dirá que el servicio en el mar durante largos periodos no es para todo el mundo", apuntó.

Se trata, en palabras de Cooper, de "un reto único y duro". "Y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, reacciona ante los factores estresantes de manera diferente", contó.

El mensaje de Cooper representa una respuesta indirecta a las recientes críticas de los congresistas de su país que denunciaron una supuesta escasez y problemas de salud mental a bordo del buque.

El almirante de alto rango norteamericano mencionó que la salud mental de la tripulación, así como la física y la espiritual, precisan de la atención de las fuerzas de Estados Unidos.

"Hace tiempo que creo que la salud mental es otro aspecto de la salud individual y requiere nuestra atención al igual que la salud física y la salud espiritual. Aplaudo el liderazgo del Lincoln —en particular, a los suboficiales superiores del Comedor de Suboficiales— por dar un paso al frente y convertir la salud mental y la resiliencia de la tripulación en una prioridad de liderazgo", agregó.

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Cooper concluyó su mensaje con una emotiva invitación para todos los miembros del comando que tiene a su cargo.

"A todos nuestros marineros y marines a bordo del buque: sigan con este gran trabajo y que tengan vientos favorables y mares tranquilos en el viaje de vuelta a casa", cerró.

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