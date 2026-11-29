La participación en las elecciones en España alcanzó el 45,75% del censo a las 13H00 GMT), un aumento de más de cinco puntos con respecto a las anteriores legislativas de 2023, anunció el domingo el Ministerio del Interior.

Esa cifra sería un récord para esa hora en unas elecciones legislativas desde el regreso de la democracia en el país, según los medios españoles.

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Los españoles acudieron en masa a los colegios electorales el domingo, mientras el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, intentaba desafiar las encuestas que sugerían que la oposición podría llegar al poder por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

El resultado de España está siendo seguido de cerca, ya que Europa entra en un ciclo electoral el próximo año con elecciones presidenciales en Francia y elecciones legislativas en Polonia e Italia que podrían reconfigurar la política del continente.

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Las encuestas sitúan a los socialistas por detrás del principal partido conservador, el Partido Popular (PP), en otro parlamento sin mayoría absoluta, lo que podría convertir al medio de extrema derecha y antiinmigración Vox en el árbitro del próximo gobierno.

Sánchez necesita movilizar a los votantes progresistas e indecisos entre los 38,6 millones de electores para alcanzar al menos 176 escaños para los partidos de izquierda en el parlamento de 350 miembros.