Canal de Panamá inicia reducción de tránsito de buques tras afectación por el fenómeno de El Niño

El canal de Panamá puso en marcha este viernes un plan para reducir el tránsito de buques debido al descenso de lluvias por el fenómeno climático de El Niño.

La ruta, que conecta el océano Pacífico con el Atlántico y por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, reducirá progresivamente de 36 a 32 el número de cruces diarios, según anunció la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La vía funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por la sequía generada por el Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y obligó a declarar en alerta a todo el país.

Se han registrado "precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del canal", por lo que se requieren "acciones adicionales" para respaldar la sostenibilidad de las operaciones a largo plazo, señaló la ACP.

Este viernes están previstos 34 cruces y desde el 15 de septiembre serán 32 el máximo de embarcaciones que transitarán por la ruta panameña.

Según información suministrada a la AFP por la autoridad canalera, el buque con bandera de Singapur Bow Tanaka, utilizado para transportar productos químicos, fue el primero en acceder a la vía interoceánica bajo las nuevas restricciones.

Lo hizo por las esclusas de Miraflores, en Ciudad de Panamá, en el Pacífico, sobre las 02H00 (07H00) de este viernes. Según el sitio especializado vesselfinder.com va en dirección a Houston (Estados Unidos).

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Le siguió hacia la misma ciudad estadounidense, media hora después, el Gas Changjiang, por las esclusas de Cocolí, en Arraiján, contiguo a la capital panameña. Este barco, también de Singapur, transporta habitualmente gas licuado de petróleo.

Por el Atlántico, el primero fue el portavehículos con bandera de Bahamas Hamabo Leader. Accedió pasadas las 02H45 (07H45) por las esclusas de Agua Clara, en la provincia caribeña de Colón.

La ACP, una entidad estatal autónoma, puso en marcha meses atrás otras medidas de ahorro de agua, y pasó a limitar el calado de las embarcaciones (nivel al que se hunden).

A partir del 1 de octubre no podrá ser mayor a 14,48 metros. Inicialmente estaba en 15,24. Se reduce porque a menor calado menos desplazamiento de agua.

En 2023, El Niño obligó a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios debido a que los lagos estuvieron en niveles mínimos.

La ACP no descartó tomar nuevas medidas restrictivas en función de las lluvias que se produzcan en las próximas semanas.