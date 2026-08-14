Hallan cadáveres de abuelos venezolanos y de su nieto entre los escombros en Cali, Colombia, tras el potente terremoto

Equipos de búsqueda y rescate encontraron sin vida a los abuelos venezolanos Juan de Dios Vivas (68 años) y Yelitza González (65 años).

VEA TAMBIÉN Tragedia en familia venezolana tras terremoto en Colombia: tres integrantes perdieron la vida en Cali o

Además de los adultos mayores, hallaron el cadáver de su nieto José Juan Vivas Santiago (16 años), originarios de Barinas.

El hallazgo se dio entre los escombros del colapsado edificio Vanessa en Cali, Colombia, tras el potente terremoto registrado recientemente.

Según reportes, las víctimas fatales residían en el cuarto piso del mencionado conjunto residencial ubicado en la carrera 44 de Cali.

VEA TAMBIÉN Así de costosos están los alimentos en Venezuela: ciudadana califica como "invivible" la situación mientras expone el precio de una pequeña bandeja de fresas o

El rescate de los cuerpos se confirmó la tarde del jueves 13 de agosto, tras superar las 72 horas de labores continuas de búsqueda.

A su vez, se supo que el adolescente José Juan se encontraba temporalmente en Colombia para entrenar en una academia de béisbol.

La Embajada de Venezuela en Colombia habilitó un sistema de registro digital mediante un código QR y canales telefónicos de emergencia.

El objetivo es reportar a los ciudadanos venezolanos desaparecidos, heridos o fallecidos tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

Canales de atención disponibles:

La sede diplomática opera 24 horas mediante un código QR en su cuenta oficial de la red social Instagram.

VEA TAMBIÉN Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, ofrece puestos de trabajo para profesionales de esta área o

Asimismo, a través de las siguientes líneas telefónicas. Colombia: +57 301 4054406. Venezuela: +58 414 6554012.

Durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto, se reportó un fuerte terremoto de magnitud 7,4, con una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo en Colombia, que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, también se sintió con intensidad en otras partes del territorio nacional como Bogotá, Pereira, Manizales, ciudades en las que se han reportado afectaciones.