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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Hallan cadáveres de abuelos venezolanos y de su nieto entre los escombros en Cali, Colombia, tras el potente terremoto

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños provocados por el terremoto en Cali, Colombia - Foto de referencia: EFE
Daños provocados por el terremoto en Cali, Colombia - Foto de referencia: EFE
Según reportes, las víctimas fatales residían en el cuarto piso del mencionado conjunto residencial ubicado en la carrera 44 de Cali.

Equipos de búsqueda y rescate encontraron sin vida a los abuelos venezolanos Juan de Dios Vivas (68 años) y Yelitza González (65 años).

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Además de los adultos mayores, hallaron el cadáver de su nieto José Juan Vivas Santiago (16 años), originarios de Barinas.

El hallazgo se dio entre los escombros del colapsado edificio Vanessa en Cali, Colombia, tras el potente terremoto registrado recientemente.

Según reportes, las víctimas fatales residían en el cuarto piso del mencionado conjunto residencial ubicado en la carrera 44 de Cali.

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El rescate de los cuerpos se confirmó la tarde del jueves 13 de agosto, tras superar las 72 horas de labores continuas de búsqueda.

A su vez, se supo que el adolescente José Juan se encontraba temporalmente en Colombia para entrenar en una academia de béisbol.

La Embajada de Venezuela en Colombia habilitó un sistema de registro digital mediante un código QR y canales telefónicos de emergencia.

El objetivo es reportar a los ciudadanos venezolanos desaparecidos, heridos o fallecidos tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

Canales de atención disponibles:

La sede diplomática opera 24 horas mediante un código QR en su cuenta oficial de la red social Instagram.

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Asimismo, a través de las siguientes líneas telefónicas. Colombia: +57 301 4054406. Venezuela: +58 414 6554012.

Durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto, se reportó un fuerte terremoto de magnitud 7,4, con una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo en Colombia, que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, también se sintió con intensidad en otras partes del territorio nacional como Bogotá, Pereira, Manizales, ciudades en las que se han reportado afectaciones.

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