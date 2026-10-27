Club de cuarta división elimina a histórico equipo de primera en España y la celebración debajo del arco con los hinchas conmueve al fútbol mundial

El Sestao River, de la cuarta categoría del fútbol español, dio la sorpresa este martes al vencer 4 a 3 al Espanyol con un gol en el descuento de la prórroga, en la primera ronda de la Copa del Rey.

Tras la victoria, los jugadores del Sestao se agolparon en frente de la hinchada y debajo del arco para celebrar en una escena que conmovió este martes a los aficionados al fútbol mundial.

El Espanyol se adelantó con un gol de penal de Marcos Fernández (6'), pero Adrián Carrión empató (18') y Andoni Ugarte puso el 2-1 (40') antes de que Roberto Fernández lograra empatar con un penal sobre la campana (89').

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El partido se fue a la prórroga donde Gabriel Moscardo adelantó a los visitantes (95'), pero dos minutos después Ander Laka volvió a equilibrar (97').

Cuando parecía que el partido se iba a la tanda de penales apareció Jon Rojo para hacer el 4-3 en un balón dividido ante la portería espanyolista (120+1').

El tanto en el descuento de la prórroga dio el pase a la siguiente ronda al modesto equipo vasco de la Segunda Federación tras un partido disputado bajo una intensa lluvia que dejó un campo casi impracticable.

La derrota provocó la destitución del técnico espanyolista Manolo González.

El Rayo Vallecano sufre

El Rayo Vallecano se dio un susto en Huelva donde sufrió más de la cuenta para ganar 3-2 en la prórroga al Recreativo, de la Segunda Federación, cuarta categoría del fútbol español tras quedarse los dos equipos con diez.

El Recre se adelantó con un gol Ale Marín (22'), pero el Rayo logró empatar con un penal transformado por Alemao (42') después de que Roan Riera derribara a Marash Kumbulla cuando el albanés del Rayo se plantaba solo ante el portero Fernando Padilla.

Riera fue expulsado (41') obligando al Recreativo a jugar toda la segunda parte y la prórroga con uno menos.

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En inferioridad de condiciones, el Recre se echó atrás y el Rayo puso asedio a la portería contraria, pero el "Decano" aguantó hasta la prórroga donde pagó su esfuerzo.

Volvió a aparecer Alemao para hacer el 2-1 al rematar un centro al corazón del área (96') y Jorge de Frutos amplió la cuenta (98').

El equipo madrileño parecía tener controlado el partido, pero Florian Lejeune derribó a David Pecellin cuando se disponía a marcar viendo la roja directa y provocando un penal transformado por Paolo Romero (108').

Los otros equipos de Primera que jugaron este martes cumplieron con sus respectivos compromisos.

El Elche se impuso 3-1 en el campo del modesto Unión Deportiva Pinatar, de la sexta categoría del fútbol español, mientras el Villarreal goleó 5-0 al Manacor, de la Tercera Federación, la quinta división del fútbol español.

El Málaga también se impuso 3-0 al Sporting de Alcázar, de la sexta categoría del fútbol español.