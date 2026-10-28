Donald Trump y Barack Obama coinciden en la recta final de la campaña entre republicanos y demócratas para definir el control del Congreso

A seis días de la celebración de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, el presidente Donald Trump y el exmandatario Barack Obama coinciden este miércoles en la ruta electoral con mítines paralelos en Ohio y Georgia, escenarios decisivos en la pugna por la mayoría de la Cámara Alta y la Gobernación.

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El jefe de Estado norteamericano se desplaza a la localidad de Chillicothe, Ohio, con el objetivo de reforzar la candidatura al Senado del conservador Jon Husted en su estrecha contienda frente al aspirante demócrata Sherrod Brown, en un territorio del Medio Oeste afectado por la inflación y el descontento ciudadano derivado de los conflictos internacionales.

Por su parte, el expresidente Obama encabeza un acto masivo en Atlanta, Georgia, para impulsar la reelección del senador Jon Ossoff frente al republicano Mike Collins, además de respaldar la aspiración de Keisha Lance Bottoms a la gobernación estatal, con la consolidación de la contraofensiva de la oposición en los estados del sur.

Las proyecciones más recientes de los agregadores de encuestas sitúan al Partido Demócrata con un 57 % de probabilidades de obtener el control del Senado y un 80 % de asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes, con lo cual condicionan la gobernabilidad del Ejecutivo en el tramo final de las elecciones de medio mandato.

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La confrontación directa entre ambas figuras políticas refleja la trascendencia de estos comicios, donde la renovación de 335 escaños en la Cámara Baja y un tercio del Senado definirá el rumbo legislativo de la Casa Blanca en la segunda mitad del periodo presidencial.