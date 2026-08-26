Carta a Marco Rubio: esta es la alerta que venezolanos advierten al gobierno de Estados Unidos

La diáspora venezolana en Estados Unidos, representados por organizaciones, le enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al congreso de Estados Unidos diciéndole que están atravesando la situación más inestable en Estados Unidos desde el 2025. Dicen sentirse desprotegidos, haber sufrido la interrupción de permisos de trabajo y también señalan que se sienten expuestos a detenciones.