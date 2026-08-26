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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Diáspora venezolana
Programa: Club de Prensa

Carta a Marco Rubio: esta es la alerta que venezolanos advierten al gobierno de Estados Unidos

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
La diáspora venezolana en Estados Unidos, representados por organizaciones, le enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al congreso de Estados Unidos diciéndole que están atravesando la situación más inestable en Estados Unidos desde el 2025. Dicen sentirse desprotegidos, haber sufrido la interrupción de permisos de trabajo y también señalan que se sienten expuestos a detenciones.

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