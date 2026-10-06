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Martes, 06 de octubre de 2026
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Gianni Infantino

País europeo presenta quejas formales en contra de Gianni Infantino por su cercanía con Trump y su intención de permitir inversiones privadas en la FIFA

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump y Gianni Infantino / FOTO: EFE
Donald Trump y Gianni Infantino / FOTO: EFE
El dirigente italosuizo afronta cuestionamientos por su gestión al frente de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la polémica, ha sido acusado de un posible abuso de poder y conflicto de intereses después de que la Federación Noruega de Fútbol (NFF) presentara quejas formales ante dos comités de la FIFA.

Giran en torno a tres cuestiones: el plan frustrado de Infantino para abrir el Mundial a inversores privados, el levantamiento de la suspensión de la estrella estadounidense Folarin Balogun para el Mundial de 2026 tras una intervención de Donald Trump, y la concesión por parte de la FIFA del llamado Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos.

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La primera denuncia presentada el martes "pide al Comité de Ética que examine la conducta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de cualquier otra persona identificada a través de la investigación por posibles infracciones del Código de Ética de la FIFA".

La segunda denuncia está dirigida al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC) de la FIFA y "pregunta si la gobernanza, la supervisión financiera, los controles internos y los procesos de toma de decisiones de la FIFA han funcionado según lo previsto".

Lise Klaveness, la franca presidenta de la NFF y crítica de Infantino desde hace mucho tiempo, declaró al periódico The Times que Trump era el denominador común en los tres asuntos.

La firma de capital riesgo de Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, iba a ser el principal inversor en el desafortunado plan FIFA Forward Enterprise (FFE).

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El plan de Infantino, lanzado justo después del exitoso Mundial de este año, organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos en julio, habría permitido a los inversores privados adquirir participaciones en una empresa creada en el marco de la iniciativa FFE.

La reacción negativa que siguió provocó que Infantino tuviera que retractarse humillantemente en cuestión de días.

"El caso FIFA Forward Enterprise es un problema de gobernanza, pero está relacionado con los otros dos casos debido a un posible conflicto de intereses y abuso de poder", declaró Klaveness a The Times.

"Existe un vínculo entre estos tres casos, y se trata del mismo régimen político."

Klaveness, exfutbolista internacional, afirmó que Infantino tenía que dar explicaciones serias sobre la falta de transparencia.

La tarjeta roja que recibió Balogun en la victoria de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina durante el Mundial supuso una suspensión automática para el partido contra Bélgica.

Pero la FIFA intervino y suspendió su sanción, lo que provocó una condena generalizada, especialmente cuando se supo que Trump había intervenido llamando por teléfono a Infantino.

El Premio de la Paz de la FIFA que Infantino entregó a Trump en diciembre ha sido objeto de numerosas burlas.

"Se trata de tres casos fácticos muy diferentes, pero todos tienen algo en común que queremos examinar", dijo Klaveness.

¿Se trata de un abuso de poder, un abuso de posición? ¿Es una violación de la neutralidad política?

"¿Esto se ajusta a las normas de gobernanza, ya que el Consejo de la FIFA debería ser el órgano estratégico y el presidente no debería tener ningún poder unilateral?"

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