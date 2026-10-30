Así fue la caminata espacial de más de siete horas de dos astronautas para instalar un nuevo panel solar en la EEI

Los astronautas Anil Menon, representante de la NASA, y Joshua Kutryk, integrante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), concluyeron este jueves una caminata espacial de siete horas y once minutos fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI), con el logro de la instalación y el despliegue del séptimo de los ocho nuevos paneles solares destinados a reforzar el suministro energético de la estructura.

La maniobra dio inicio sobre las 8:00 a. m., hora del este de los Estados Unidos (12:00 GMT), y finalizó a las 15:08 horas (19:08 GMT), con una extensión de casi media hora más de lo programado debido a ajustes técnicos en el protocolo de montaje exterior.

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Durante la jornada, Anil Menon operó posicionado sobre el brazo robótico Canadarm2 para trasladar la estructura solar desde la plataforma de almacenamiento hasta el punto fijado para su acople, mientras Kutryk ejecutó las fijaciones mecánicas y conexiones eléctricas en el exterior de la estación, con el soporte interno de los astronautas Jessica Watkins y Luke Delaney en la manipulación del brazo mecánico y la asistencia con los trajes de protección.

El proyecto de modernización energética, iniciado por la agencia espacial norteamericana en 2021, contempla la incorporación de ocho dispositivos fotovoltaicos orientados a incrementar en un 30 % la energía disponible en la plataforma orbital, pasando de 160 a 215 kilovatios para respaldar las operaciones científicas y los procedimientos previstos para su posterior desorbitación controlada.

La intervención representó la cuarta salida orbital para Menon y la primera para Kutryk, quien arribó al complejo el pasado primero de octubre en la misión Crew-13, un hecho que convirtió al oficial en el quinto astronauta canadiense en realizar labores en el espacio exterior en la historia de la exploración espacial.

Esta operación constituyó la caminata número 285 orientada al mantenimiento y mejora de la estación espacial, además de la salida número 100 desarrollada bajo la dirección de la serie norteamericana.

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Ambos astronautas aprovecharon también para adelantar diversas tareas preparatorias para su próxima caminata espacial, programada para el 5 de noviembre, fecha en la que instalarán el octavo y último panel solar de esta serie de mejoras energéticas destinadas a modernizar las capacidades operativas de la EEI.