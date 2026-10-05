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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Combustible

Donald Trump firma orden ejecutiva para permitir el acceso libre al diésel rojo libre de impuestos ante el alza de los combustibles

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Cabe resaltar que en Estados Unidos el diésel rojo está exento de los impuestos sobre combustibles para uso en carretera.

El diésel rojo, un combustible exento de impuestos y normalmente reservado para maquinaria agrícola y otros equipos todoterreno, podrá comprarse en Estados Unidos sin restricciones, tras la firma este lunes de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump.

El mandatario tomó la decisión en medio del fuerte aumento de los precios en las gasolineras, a causa de la guerra con Irán. Esto ha afectado al Partido Republicano a pocas semanas de las elecciones legislativas.

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Hablando en un mitin en Nebraska, Trump dijo a sus seguidores que la orden "eliminaría oficialmente el requisito de uso fuera de carretera y permitiría a cualquier persona comprar diésel rojo libre de impuestos por cualquier motivo".

Trump admitió que no estaba familiarizado con ese combustible y bromeó ante la multitud: "No sé qué demonios es, pero sea lo que sea, se supone que es muy bueno".

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Cabe resaltar que en Estados Unidos el diésel rojo es esencialmente igual al diésel estándar, pero está exento de los impuestos sobre combustibles para uso en carretera.

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