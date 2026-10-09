Cayó banda que torturaba a jóvenes en Bogotá y exigía dinero por videollamada: este era su modo de operar

En un contundente golpe contra las estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión urbana, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, en coordinación con Inteligencia Policial, desmanteló la banda delincuencial común organizada conocida como Los Chaguendo.

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Tras un año de investigaciones e interceptaciones telefónicas motivadas por la denuncia de dos víctimas, las autoridades hicieron efectivas cinco capturas en un operativo simultáneo desplegado en Bogotá y Pereira.

La investigación determinó que la red focalizaba sus acciones en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital. Según la información de las autoridades, la organización publicaba falsas convocatorias de trabajo sobre mercadeo y venta de telefonía móvil para atraer a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 19 años.

Una vez las víctimas asistían a las supuestas entrevistas de selección, resultaban retenidas en inmuebles contra su voluntad mediante engaños y agresiones.

Según la investigación, los sospechosos sometían a los jóvenes a maltratos físicos, psicológicos y actos de tortura. Mientras agredían a los retenidos, los delincuentes realizaban videollamadas en tiempo real a los familiares, exigiendo giros de dinero superiores a $1.500.000 a cambio de no atentar contra la vida de los muchachos y concretar su liberación.

Entre el grupo de capturados figuran alias Ñato, Mono y Pecas, encargados de someter violentamente a las víctimas, realizar llamadas extorsivas y vigilar los puntos de retención.

Asimismo, estaba alias Chaguendo, quien ejercía como coordinador de los tratos crueles e interlocutor directo ante las familias. Durante el despliegue en la ciudad de Pereira, los agentes arrestaron al cabecilla principal, alias Viejo Chaguendo, quien figuraba en el sistema judicial con una orden de captura vigente por tráfico y porte de estupefacientes.

En el marco de las diligencias de registro e incautación, los uniformados decomisaron tres teléfonos celulares empleados para las comunicaciones extorsivas, los cuales pasaron a cadena de custodia técnico-científica. Cuatro de los integrantes fueron privados de la libertad mediante orden judicial y uno más resultó vinculado por imputación en un centro carcelario.

Todos los procesados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos de secuestro extorsivo en concurso heterogéneo sucesivo y hurto calificado y agravado.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco involucrados.