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Jueves, 04 de junio de 2026
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Chile

Chile presentará reforma para ampliar el plazo de detención de migrantes en situación irregular y facilitar su expulsión del país

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
José Antonio Kast | Foto: AFP
José Antonio Kast | Foto: AFP
Asimismo, el gobierno chileno impulsa un proyecto de ley para que se convierta en delito el ingreso ilegal al país.

Este jueves el gobierno de Chile anunció que presentará una reforma legislativa para que se amplíe el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión del país.

Según ha informado el gobierno chileno con la reforma se pretende que el plazo se amplié a cinco días para de detención para los migrantes antes de ser expulsados.

En su primera rendición de cuentas como presidente de la nación, el presidente José Antonio Kast afirmó que buscará "fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención".

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Siguiendo esta misma línea el ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó que desde el gobierno se presentará la ley que permita que sea "de 180 días" el plazo de retención de los migrantes indocumentados en Chile que cometa algún delito y tenga que ser deportado.

Ante la prensa, el ministro explicó que "cinco días resulta del todo insuficiente, porque después esas personas quedan en libertad y no son halladas".

Sin embargo, el funcionario del gobierno Kast no dio detalles sobre cuándo se va a presentar dicha reforma.

Asimismo, el gobierno chileno impulsa un proyecto de ley para que se convierta en delito el ingreso ilegal al país.

Es por esto por lo que el jefe de Estado dijo el lunes que incentivará "la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile", y promete perdonar multas y no prohibirles regresar en el futuro de formar regular.

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