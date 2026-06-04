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Jueves, 04 de junio de 2026
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Presión sobre régimen de Cuba

Estados Unidos sancionó al jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a familiares del dictador Raúl Castro

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
El Departamento del Tesoro indicó que se trata de sanciones económicas para Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro.

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, anunció sanciones contra el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como contra familiares del dictador Raúl Castro, recién encausado por la justicia norteamericana.

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Este jueves, el Departamento del Tesoro indicó que se trata de sanciones económicas para Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.

Cabe mencionar que el actual jefe del régimen castrista ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

Sin embargo, en esta nueva tanda de medidas sancionatorias se incluyen a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro (hermano de Raúl), al nieto de éste, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta.

Aunque Estados Unidos mantiene un embargo contra la dictadura desde 1962, bajo el segundo mandato del presidente Trump el cerco ha ido aumentando luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Ahora bien, Estados Unidos está combinando las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen.

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La histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año, son algunas de las más duras.

No obstante, cabe destacar que Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, que por ahora no arroja frutos.

Estados Unidos acusa a Cuba de ser una amenaza a su seguridad, mientras que el régimen asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía.

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